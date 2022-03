https://mundo.sputniknews.com/20220328/emigrar-de-cuba-escapar-de-las-crisis-1123696191.html

Emigrar de Cuba, escapar de las crisis

LA HABANA (Sputnik) — La agudización de la crisis económica en Cuba, el recrudecimiento de las sanciones impuestas por EEUU y las consecuencias de la pandemia... 28.03.2022, Sputnik Mundo

Sea por vías legales o por complicadas y peligrosas rutas irregulares, los isleños emprenden viaje a lo incierto, suponiendo que la escapada les proporcionará el beneficio que no tienen —y que no ven— a largo plazo en su tierra natal.Un escenario que se repite de manera cíclica en los últimos 60 años, con las oleadas masivas de emigrantes ocurridas a través de los puertos de Camarioca (1965), Mariel (1980), Guantánamo (1995), y con un sostenido éxodo marítimo irregular a través del estrecho de la Florida, o atravesando las espinosas selvas centroamericanas, que han dejado una estela de muertos que frustró a muchos en su intento.En 2022, nuevamente se hace significativa una nueva oleada de emigrantes, esta vez con opciones de salida a través de terceros países —Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, México, Rusia, entre otros—, marcada por el impacto de la crisis económica, los sostenidos desabastecimientos, la incertidumbre a un futuro sombrío, y el legítimo sueño de prosperar.Aunque no hay cifras oficiales de la cantidad de cubanos que han salido de la isla como inmigrantes en los últimos doce meses, los números que se manejan son alarmantes.Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU, entre noviembre de 2021 y febrero de 2022 alrededor de 40.000 cubanos llegaron a la frontera sur de ese país, como parte de ese "ejército" de inmigrantes que atraviesan varios países de Centroamérica, bajo la guía de los "coyotes" que hacen fortuna con el tráfico humano.El pasado 4 de marzo, el periódico local Granma confirmó que en lo que va de año, 861 migrantes irregulares fueron devueltos como parte de 19 operaciones aéreas y marítimas realizadas hasta el 2 de marzo del presente año.De las 19 operaciones —agrega el Granma—, 11 se habían ejecutado por la vía marítima, correspondiéndose todas con la Guardia Costera de EEUU, que había devuelto a la nación antillana 345 personas en intento de salida ilegal por el mar.Las otras ocho operaciones por vía aérea (seis desde México y dos de Bahamas) habían regresado al país 516 personas, de las cuales 473 procedían de la primera nación y 43 de la segunda.Causas e incentivos"Lo única idea importante que tengo en mi cabeza es irme de este país. Tengo 63 años y he tenido que vivir toda mi vida en condiciones de atrincheramientos, resistiendo, pasando muchas necesidades, sin poder tener las cosas básicas que necesito, y no quiero para mis nietos lo que me tocado a mí y a mis hijos", comentó a Sputnik un residente en el municipio habanero de 10 de Octubre que pidió no ser identificado.Esta persona es una de tantas que sueñan con emigrar a EEUU a reunirse con sus familiares que allí residen, y que busca mejores opciones ante una crisis sostenida."Mi problema no es político —agregó el entrevistado—, lo que quiero es, antes de morirme, poder tener una casa decente, un carro [automóvil], poder comerme lo que quiera y vestirme como se me antoje, y poder pagar todo eso con el fruto de mi trabajo. Aquí, desgraciadamente eso es imposible, lo que pagan no alcanza ni para la primera semana y se me ha ido la vida entre sanciones, broncas políticas y desacuerdos con los EEUU que hemos tenido que pagar todos".Privilegios anunciadosEl principal incentivo para emigrar a EEUU es la conocida Ley de Ajuste Cubano (Cuban Adjustment Act), promulgada en noviembre de 1966, y que da privilegios especiales, como el derecho a documentación legal (amparo, permiso de trabajo, residencia, ciudadanía), derechos que no tienen las personas que emigran de manera irregular desde otros lugares del mundo.Esta ley se aplica a los que llegan por vías legales o no, sea por mar o a través de la frontera, amparada en una supuesta "persecución política" en la isla, pero que definitivamente se le otorga a una inmensa mayoría que emigra por razones económicas.Lo curioso es que una inmensa mayoría de los que se acogen a esta ley como "perseguidos políticos", una vez regularizada su situación migratoria en EEUU, regresan inmediatamente a la isla a vacacionar junto a sus familiares y amigos, justo al mismo lugar donde supuestamente tenían su vida en peligro.¿Acuerdos? migratoriosEn 1994, Washington y La Habana establecieron acuerdos migratorios, donde se comprometieron "a tomar acciones oportunas y efectivas para impedir el transporte ilícito de personas con destino a EEUU" así como a "oponerse e impedir el uso de la violencia por parte de toda persona que intente llegar o que llegue a territorio estadounidense desde la isla mediante el desvío forzoso de aeronaves y embarcaciones".Como resultado de estos acuerdos, Washington se comprometió a otorgar un mínimo de 20.000 visas anuales, sin contar las que se emitirían a los parientes inmediatos de ciudadanos norteamericanos.En una declaración emitida el pasado 24 de marzo, el director general de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior de la Cancillería, Ernesto Soberón, denunció que desde el año 2017, el Gobierno de EEUU "incumple unilateral e injustificadamente la obligación suscrita en 1994 de asegurar la migración legal a ese país de un mínimo de 20 mil cubanos cada año".El funcionario diplomático explicó que esto es consecuencia de mantener cerrado el procesamiento de los trámites migratorios en la embajada estadounidense en La Habana desde octubre de 2017, y —agregó— "los pocos miles que las autoridades de EEUU han admitido cada año desde entonces, se ven obligados a viajar a Guyana para realizar tales trámites, sin garantías de otorgamiento y con el consecuente gasto y carga que ello significa para cada migrante potencial".Según Soberón, estos son son factores que estimulan la migración, y en particular la migración irregular, con destino final al territorio de EEUU, cuando –añadió- "las vías legales se cierran, como ha sucedido desde 2017, igual que en décadas anteriores o en el pasado".Ahora, para muchos, estos argumentos no se tienen en cuenta. Lo importante es salir del país, buscar "nuevos" horizontes, en una carrera migratoria donde pocos viajarán en aviones, y algunos perderán la vida en el intento de cruzar la selva del Darién, los desérticos territorios de México, o en las profundidades del estrecho de la Florida.

