https://mundo.sputniknews.com/20220406/amlo-se-opone-a-sanciones-contra-legisladores-mexicanos-que-dialogaron-con-rusia-1124069288.html

AMLO se opone a sanciones contra legisladores mexicanos que dialogaron con Rusia

AMLO se opone a sanciones contra legisladores mexicanos que dialogaron con Rusia

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su desacuerdo contra las peticiones en Estados Unidos de revocar las visas estadounidenses a los... 06.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-06T14:44+0000

2022-04-06T14:44+0000

2022-04-06T14:44+0000

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

estados unidos

eeuu

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1122195603_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_553d2c4d2918168507848bf81b1cdbc6.jpg

"Es suficientemente vergonzoso que México, nuestro vecino más cercano en el sur, haya elegido no estar en unidad con la comunidad internacional de democracias". Así se expresó el legislador estadounidense Vicente Gonzalez tras pedir a la Administración de Joe Biden que retire los visados a los diputados que dialogaron con el embajador de Rusia en México, Víktor Koronelli.Ante ese escenario, el mandatario mexicano aseguró que no apoya ese tipo de medidas, ya que se trata de sanciones retrógradas dignas de la Guerra Fría. Además, advirtió que, en caso de que Estados Unidos apruebe esa sanción, México enviaría "una nota diplomática de protesta".El presidente de México reprobó que exista una campaña para solicitar que estos legisladores mexicanos —de partidos aliados a la Presidencia de la República— no puedan ingresar a territorio estadounidense sólo porque expresaron su punto de vista sobre el conflicto en Europa del Este. "Eso es regresar a la Guerra Fría, a las épocas de la persecución y de la exclusión y del autoritarismo, no estoy de acuerdo con eso. No estuve de acuerdo cuando le quitaron al presidente Donald Trump su cuenta de Twitter. Eso va en contra de la libertad. ¿Cómo va a quedar la estatua de la libertad de Nueva York? Se va a poner verde de coraje", dijo el jefe del Estado mexicano desde Palacio Nacional. En total son 25 diputados los que fueron señalados por el legislador estadounidense de origen mexicano Vicente Gonzalez, quien pertenece al Partido Demócrata y representa al estado de Texas. Entre los políticos mexicanos a quienes se les desea retirar su visa se encuentra Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT); Alberto Anaya, líder nacional del Partido del Trabajo (PT); Maribel Martínez Ruiz, diputada del Partido del Trabajo (PT), entre otros. También hay legisladores de Morena, el partido oficial del presidente López Obrador.

https://mundo.sputniknews.com/20220405/mexico-pide-a-onu-investigacion-imparcial-sobre-posibles-crimenes-de-guerra-en-ucrania-1124034332.html

https://mundo.sputniknews.com/20220402/mexico-preve-caida-economica-por-conflicto-en-ucrania-1123926806.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, andrés manuel lópez obrador, estados unidos, eeuu, política