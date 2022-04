https://mundo.sputniknews.com/20220405/un-banquero-es-probable-que-las-sanciones-de-eeuu-a-rusia-aumenten-inflacion-1124026650.html

Un banquero: es probable que las sanciones de EEUU a Rusia aumenten inflación

NUEVA YORK (Sputnik) — El régimen de sanciones de EEUU impuesto contra Rusia en respuesta a la operación militar especial en Ucrania tendrá efectos no deseados...

EEUU ha implementado múltiples rondas de sanciones contra Rusia desde que Moscú comenzó su operación militar especial en Ucrania con el objetivo de desmilitarizar a un Kiev cada vez más agresivo e integrado con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).Las amplias sanciones, que incluyen medidas contra funcionarios rusos, líderes empresariales y sectores económicos completos, tienen a muchos expertos preocupados de que puedan tener consecuencias no deseadas en las economías estadounidenses y mundiales.La fuente, que habló bajo condición de anonimato porque no está autorizada a hablar sobre el tema, explicó que además de las exportaciones de energía, Rusia es un productor clave de productos agrícolas, fertilizantes y metales básicos, cuyos precios se han disparado desde los anuncios.De hecho, los futuros de trigo de EEUU subieron casi un 20% desde el inicio de la operación militar el 24 de febrero, aunque en un momento dado los precios superaron los 1.400 dólares, un aumento del 67%.Mientras tanto, el precio de los metales básicos (cobre, plomo, níquel, estaño, aluminio y zinc) se acercan a sus máximos históricos o los han superado.Estas tendencias indican que los estadounidenses y otros occidentales deberían prepararse para los picos de precios de los alimentos o incluso para la escasez en el verano, dijo el banquero.Rusia no solo es el exportador principal de productos energéticos y fertilizantes, sino que es el país más grande del mundo y con Ucrania combinan casi el 70% de la producción de aceite de cártamo y semillas de girasol, según el Observatorio de Complejidad Económica.Altos funcionarios occidentales, incluido el presidente de EEUU, Joe Biden, advirtieron sobre una posible escasez de alimentos en los próximos meses.Si bien se esperaban precios altísimos y problemas en la cadena de suministro, el ejecutivo advirtió sobre consecuencias "imprevistas" en los mercados financieros.Preludio de posible recesiónAunque algunas de las consecuencias actuales están directamente relacionadas con el conflicto en Ucrania, los errores sistémicos y autoinfligidos son responsables de gran parte de la inestabilidad financiera actual y las crisis inminentes, agregó.El ejecutivo señaló que el Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos, conocido en forma abreviada como IPC, subió un 7,5% en enero y un 7,9% en febrero, ambos máximos en 40 años, anteriores al inicio de la campaña militar en Ucrania.Como referencia, la tolerancia de inflación de la Reserva Federal es de solo un dos por ciento anual.Los expertos creen que el aumento de la oferta monetaria, conocido como flexibilización cuantitativa en el sector financiero e impresión de dinero, en términos coloquiales, así como las tasas de interés cercanas a cero son más responsables de los precios fuera de control que cualquier temblor geopolítico, agregó.La Reserva Federal redujo las tasas de interés a prácticamente cero después del estallido de la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020, manteniéndolas entre cero y 0,25%, mientras que EEUU distribuyó estímulos por una suma de más de 2 billones de dólares para sostener los mercados de crédito.Además, el Gobierno federal gastó billones de dólares más en medidas de alivio de la pandemia.La Reserva Federal se está preparando para una serie de subidas de tipos de interés este año, comenzando con su primer aumento desde el estallido de la crisis del COVID-19 el 16 de marzo, cuando la Reserva Federal aprobó un aumento de tipos de interés de 25 puntos básicos.Si bien el aumento de las tasas de interés es necesario para enfriar los crecientes niveles de inflación, las medidas son un preludio de la primera recesión de EEUU desde la crisis financiera mundial de 2008, consideró el banquero.El banquero también apunta a una curva de rendimiento invertida como evidencia de una recesión inminente.Una curva de rendimiento invertida, que implica el diferencial negativo entre los rendimientos de dos y 10 años, se considera una vara para medir una recesión inminente y se observó antes de las cuatro principales recesiones económicas anteriores.Más de un mes después del conflicto, es cada vez más seguro que la mayoría de los países del mundo, si no todos, se verán afectados económicamente.Sin embargo, Europa sentirá la peor parte del impacto de los intercambios de sanciones, dijo la fuente."Entre América del Norte y Europa, esta última debería ser la más afectada, ya que tiene fuentes de energía internas muy limitadas y depende en gran medida de las importaciones", dijo el banquero.Según Eurostat, a partir de 2019, los estados miembros de la Unión Europea tenían una tasa de dependencia del 61% de las importaciones de energía, con la mayor parte de las importaciones procedentes de Rusia, que Moscú está restringiendo cada vez más ante las sanciones y la retórica hostil.

