Kremlin: EEUU ha declarado de hecho una guerra económica contra Rusia

EEUU ha declarado de hecho una guerra económica contra Rusia, comunicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. 09.03.2022

El 8 de marzo el presidente estadounidense, Joe Biden, dispuso que su país no importará crudo desde Rusia y prohibió a las compañías norteamericanas hacer nuevas inversiones en el sector petrolero de la nación europea.Subrayó que su Gobierno priorizará los intereses nacionales para derrotar a los estadounidenses en la guerra económica.En cuanto a la decisión de Biden de no adquirir petróleo y gas proveniente de Rusia, el portavoz recalcó que su país actuará en línea con sus intereses nacionales."Rusia hará lo necesario y lo que más le favorezca en esta situación. Defendemos nuestros intereses", apostilló.Garante de la seguridad energética mundialRusia siempre ha sido y sigue siendo un garante confiable de la seguridad energética mundial y aprecia su reputación como un proveedor confiable de los recursos energéticos, declaró Peskov.Peskov destacó que Rusia, como proveedor de recursos, sigue cumpliendo sus obligaciones."Los líderes europeos reconocen al unísono que Rusia cumple sin problemas y en su totalidad sus obligaciones en virtud de todos los tratados y contratos existentes. Pero ustedes observan el caos, la bacanal hostil que organizaron los países del Occidente colectivo, lo cual, por supuesto, hace que la situación resulte muy difícil, y nos obliga a considerarla de un modo muy serio", advirtió el representante del Kremlin.Peskov también declaró que el Gobierno de Rusia considera una cuestión prioritaria la lucha contra el desempleo en medio de la retirada de compañías occidentales del país.El vocero subrayó que las autoridades rusas tomarán medidas correspondientes en un futuro muy próximo, y expresó su esperanza de que el número de personas que perdieron su empleo no llegue a millones.En 2021, Estados Unidos importaba más de 670.000 barriles diarios de crudo y derivados procedentes de Rusia, según un informe del Departamento de Energía norteamericano.La empresa británica de energía BP anunció el 6 de marzo que abandonaría su participación de casi el 20% en la firma estatal rusa de petróleo y gas Rosneft.Por su parte, la compañía de energía más grande de Noruega anunció que comenzaría a retirarse de sus empresas conjuntas en Rusia.Mientras que la empresa petrolera estadounidense ExxonMobil anunció que se retiraría del proyecto de petróleo y gas, Sakhalin-1, y detendría cualquier nueva inversión en Rusia.La empresa británica de hidrocarburos Shell informó que dejaba su compañía conjunta con la firma estatal rusa Gazprom y que ponía fin a su participación en el gasoducto Nord Stream 2, que construye Rusia.Uso de bases aéreas de terceros países por UcraniaPeskov también declaró que el posible uso por Ucrania de aeródromos extranjeros es un escenario indeseable y potencialmente peligrosoEl portavoz recordó que el ministerio de Defensa ruso ya hizo comentarios sobre la posibilidad del uso por Ucrania de aeródromos extranjeros.El 8 de marzo el Ministerio de Exteriores de Polonia informó que la república está dispuesta a entregar sus cazas MiG-29 a EEUU y transportarlos a la base aérea de Ramstein en Alemania.A su vez, el Pentágono afirmó que no considera razonable la idea de utilizar la base aérea de la OTAN para enviar cazas a Ucrania.En días recientes, numerosos países enviaron armas y material no letal a Ucrania. Algunas naciones, como Polonia o República Checa, se plantean actualmente modificar las leyes en vigor para eximir de responsabilidad penal a los nacionales que quieran alistarse en la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, una nueva estructura que Volodímir Zelenski anunció a finales de febrero pasado.Nuevas rondas de negociaciones con UcraniaAdemás, Peskov enfatizó que Rusia está interesada en llevar a cabo lo antes posible nuevas rondas de negociaciones con Ucrania.En cuanto a la posición rusa, Psekov recordó que Moscú pide reconocer Crimea como parte de Rusia, así como reconocer las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk como Estados soberanos."Esto debe ser reconocido tanto de facto como de jure", indicó.Además, Peskov calificó de "muy importante" para el proceso de negociación la próxima reunión entre el canciller ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo ucraniano, Dmitro Kuleba.Previamente, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova afirmó que la reunión de Lavrov y Kuleba, con participación del canciller turco, Mevlut Cavusoglu, se llevará a cabo al margen del Foro Diplomático de Antalya, programado para los días 11-13 de marzo.El propio Kuleba informó que las consultas se celebrarán el 10 de marzo.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania. El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.Numerosos países, con excepciones como China, condenaron en términos enérgicos la intervención de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que, por vez primera, se extienden al presidente Vladímir Putin y al ministro de Exteriores Serguéi Lavrov, prevén la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia.

