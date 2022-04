https://mundo.sputniknews.com/20220405/lideres-de-aukus-acuerdan-comenzar-una-cooperacion-sobre-hipersonicos-y-guerra-electronica-1124030375.html

Líderes de AUKUS acuerdan comenzar una cooperación sobre hipersónicos y guerra electrónica

Líderes de AUKUS acuerdan comenzar una cooperación sobre hipersónicos y guerra electrónica

WASHINGTON (Sputnik) — Australia, Reino Unido y EEUU (AUKUS) anunciaron en un comunicado conjunto que acordaron comenzar una cooperación trilateral en el... 05.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-05T17:49+0000

2022-04-05T17:49+0000

2022-04-05T18:16+0000

internacional

reino unido

aukus

eeuu

australia

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1123121902_0:65:1596:963_1920x0_80_0_0_af5ef3e4c0ad2c5f6f7dc529708a50c6.jpg

Los socios de AUKUS también cooperarán en el desarrollo de técnicas mejoradas para operar en un entorno de guerra electrónica. Australia tiene un pacto con EEUU y el Reino Unido, denominado Aukus, para hacerse con ocho submarinos nucleares, pese a que el Tratado de No Proliferación Nuclear prohíbe a las potencias nucleares transferir a cualquier nación, sea la que fuese, armas o dispositivos nucleares explosivos o el control sobre los mismos.Las cláusulas del Tratado prohíben también a los Estados poseedores de armas nucleares que ayuden a cualquier país no poseedor de armas nucleares (sea o no Parte en el Tratado), en el caso dado a Australia, a fabricar o adquirir tales armas o dispositivos o a tener control de los mismos.Nueva Zelanda advirtió ya que no tolerará los submarinos nucleares de Australia en sus aguas territoriales.Rusia alertó que el pacto militar Aukus desatará la reacción de los países de Asia y el Pacífico ante las potenciales amenazas.

reino unido

eeuu

australia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

reino unido, aukus, eeuu, australia, europa