https://mundo.sputniknews.com/20220404/este-es-el-hombre-al-que-biden-considera-como-el-mas-peligroso-del-mundo-1123989324.html

Este es el hombre al que Biden considera como "el más peligroso del mundo"

Este es el hombre al que Biden considera como "el más peligroso del mundo"

El presidente estadounidense Joe Biden ha calificado a esta persona como "el hombre más peligroso del mundo", según un libro escrito por dos periodistas... 04.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-04T18:33+0000

2022-04-04T18:33+0000

2022-04-04T18:33+0000

internacional

eeuu

rupert murdoch

fox news

joe biden

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/1123988872_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_940a3af128346abb273a1f3609de15b2.jpg

El libro, titulado This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America's Future (Esto no pasará: Trump, Biden y la batalla por el futuro de EEUU), fue escrito por los periodistas del New York Times Jonathan Martin y Alex Burns.El mandatario estadounidense también describió a Fox News Channel, dirigido por el hijo del magnate, Lachlan, como "una de las fuerzas más destructivas de Estados Unidos".CNN no descarta que las declaraciones de Joe Biden provoquen una amplia protesta pública, dado que el presidente nunca antes había hablado públicamente sobre Fox News y su fundador.Fox News es prácticamente el único medio de comunicación nacional estadounidense que ha apoyado a Donald Trump durante sus dos campañas presidenciales.

https://mundo.sputniknews.com/20220327/trump-acusa-a-biden-de-haber-matado-el-sueno-americano-con-su-politica-1123639798.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, rupert murdoch, fox news, joe biden, política