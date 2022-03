https://mundo.sputniknews.com/20220327/trump-acusa-a-biden-de-haber-matado-el-sueno-americano-con-su-politica-1123639798.html

Trump acusa a Biden de haber matado el "sueño americano" con su política

El expresidente estadounidense Donald Trump ha culpado a la actual Administración por la situación en torno a Ucrania, la alta inflación, el aumento de los... 27.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-27T12:59+0000

2022-03-27T12:59+0000

2022-03-27T12:59+0000

internacional

eeuu

ucrania

rusia

donald trump

joe biden

política

sueño americano

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0b/1094076127_0:0:3031:1705_1920x0_80_0_0_865193bca2eac88fa8d385e3b603be31.jpg

Las críticas del exmandatario fueron vertidas durante un mitin de partidarios en Commerce, Georgia, donde Trump se desbordó con sus palabras y llamó al actual presidente estadounidense "hijo de p*ta dormido" porque en su opinión la situación en torno a Ucrania no se habría desarrollado de la forma actual si EEUU hubiera estado dirigido por él."La invasión de Ucrania nunca debió ocurrir. Y como todo el mundo dice: si yo estuviera en la Casa Blanca (…) Los demócratas son malos en la economía, terribles en el tema de la inflación, malos en el contexto de Ucrania, nunca debería haber ocurrido", sentenció Trump.Además, relacionó lo que está ocurriendo en Ucrania con el fracaso de EEUU en la retirada de las tropas de Afganistán y también reveló que Washington tiene problemas con la OTAN porque "esta gente no confía en nuestra representación".Además, recordó a Biden la inflación récord y los precios de la gasolina. Según Trump, el presidente chino, Xi Jinping, sacará conclusiones tras ver lo que estaba ocurriendo y el "débil liderazgo" de EEUU."Taiwán es el siguiente... Hay una probabilidad muy alta de que invada Taiwán", concluyó Trump.Rusia lanzó una operación especial en Ucrania el 24 de febrero, el presidente Vladímir Putin describió que el objetivo es "proteger a las personas que han sido sometidas a abusos, al genocidio del régimen de Kiev durante ocho años". Para ello, indicó que el plan es desmilitarizar y desnazificar Ucrania y llevar a juicio a todos los responsables que perpetraron "crímenes sangrientos contra la población civil" en Donbás. A su vez, el Ministerio de Defensa ruso aclaró que los ataques militares no están dirigidos contra la población civil y que buscan inutilizar la infraestructura bélica en el territorio ucraniano.El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, rechazó las declaraciones de Putin sobre la presencia de nazis en Ucrania y calificó la operación militar rusa de "invasión a gran escala". Los países occidentales se pusieron del lado de Kiev, condenando las acciones de Rusia e imponiendo una serie de sanciones duras contra Moscú. Mientras el Kremlin cuestiona a Occidente por haber ignorado los crímenes de guerra cometidos por Ucrania en las Repúblicas de Donetsk y Lugansk durante ocho años.

eeuu

ucrania

2022

Noticias

eeuu, ucrania, rusia, donald trump, joe biden, política, sueño americano