https://mundo.sputniknews.com/20220402/putin-informa-al-lider-de-kazajistan-sobre-resultados-de-la-operacion-especial-en-donbas-1123932845.html

Putin informa al líder de Kazajistán sobre los resultados de la operación especial en Donbás

Putin informa al líder de Kazajistán sobre los resultados de la operación especial en Donbás

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente ruso, Vladímir Putin, informó por teléfono a su homólogo de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáev, sobre el progreso de la operación... 02.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-02T11:35+0000

2022-04-02T11:35+0000

2022-04-02T11:44+0000

internacional

kazajistán

rusia

ucrania

operación militar especial de rusia en ucrania

europa

donbás

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1121488870_0:0:3149:1771_1920x0_80_0_0_08965c87cd96c833353c5175c92b59c7.jpg

"Vladímir Putin explicó el curso de la operación militar especial para proteger Donbás, así como el desarrollo de las negociaciones entre los representantes rusos y ucranianos", destaca el mensaje.Ambos líderes coincidieron en la importancia de alcanzar acuerdos sobre el futuro estatus "neutro, no alineado y no nuclear" de Ucrania.Los dos mandatarios debatieron además "la agenda bilateral, con énfasis en los aspectos prácticos del desarrollo de la cooperación comercial y económica mutuamente beneficiosa".El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó el 24 de febrero pasado una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

kazajistán

ucrania

donbás

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kazajistán, rusia, ucrania, operación militar especial de rusia en ucrania, europa, donbás