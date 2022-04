https://mundo.sputniknews.com/20220402/la-crisis-en-europa-del-este-impacta-comercio-y-turismo-de-republica-dominicana-1123927039.html

La crisis en Europa del Este impacta comercio y turismo de República Dominicana

SAN SALVADOR (Spiutnik) — El comercio y el turismo son los sectores más afectados en República Dominicana por la crisis derivada del conflicto entre Rusia y...

Según el especialista, la nación antillana exhibe un intercambio negativo de 1.002,9 millones de dólares de conjunto con Rusia y Ucrania durante el período 2015-2021.En tal sentido, estimó que República Dominicana tiene que sustituir en el transcurso del año la materia prima para la fabricación de varillas de acero y otros derivados ferrosos, en tanto los precios ya se resienten por la baja oferta de Rusia, Bielorrusia y Ucrania en el mercado internacional.Respecto al turismo, Paniagua expuso que el país caribeño recibió en 2021 unos 270.000 pasajeros procedentes de Rusia y Ucrania, dos mercados que produjeron unos 405 millones de dólares para la industria del ocio en República Dominicana."Eso se ha perdido en lo que va de año y no sabemos en qué tiempo se va a recuperar", apuntó el panelista, quien repasó los antecedentes históricos del actual conflicto, que a su juicio se remontan a la caída del Muro de Berlín en 1989 y la disolución de la antigua Unión Soviética, dos años más tarde.Entre ambos acontecimientos, precisó, existieron temas no muy aclarados de conversación entre la entonces gran potencia en decadencia (URSS), Estados Unidos y en menor medida la entonces Comunidad Económica Europea: la no ampliación de la OTAN hacia el Este.

