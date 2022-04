https://mundo.sputniknews.com/20220402/china-promete-no-eludir-deliberadamente-las-sanciones-contra-rusia-1123927428.html

China promete no eludir "deliberadamente" las sanciones contra Rusia

China promete no eludir "deliberadamente" las sanciones contra Rusia

PEKÍN (Sputnik) — China no hará nada "deliberadamente" para esquivar las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea impusieron contra Rusia por su... 02.04.2022, Sputnik Mundo

Al mismo tiempo, el diplomático enfatizó que China se opone a las medidas restrictivas."China no es parte del conflicto en Ucrania, y no creemos que nuestra cooperación comercial con otros países deba verse afectada. Incluso Europa sigue haciendo negocios con Rusia, no van a cesar por completo su comercio con Rusia, por lo que nuestro comercio habitual con Moscú tampoco debe verse afectado", insistió.También subrayó que Pekín siempre ha pedido el cese de las hostilidades y apoyado el diálogo, pero advirtió contra "sobrevalorar" su papel al respecto.El funcionario indicó además que Kiev no le ha pedido a Pekín que actúe como garante de la seguridad de Ucrania, y que el tema de esas garantías tampoco se abordó en la cumbre UE-China.Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó el 24 de febrero pasado, con los objetivos de "desmilitarizar" y "desnazificar" Ucrania, y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible en un intento de presionar a Moscú para que frene las hostilidades.Decenas de empresas anunciaron desde finales de febrero la decisión de suspender sus negocios en y con Rusia.Por vez primera, las sanciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, la inmovilización de las reservas internacionales de su Banco Central y, en el caso de países como EEUU, Canadá, Reino Unido y Australia, el embargo sobre la importación de petróleo ruso.Según la base de datos Castellum.AI, Rusia es ahora el país más castigado por sanciones, por delante de Irán, Siria y Corea del Norte. Desde mediados de febrero pasado se activaron más de 5.300 nuevas medidas restrictivas en relación con Rusia, en adición a más de 2.750 que ya estaban en vigor.

