Rusia, México y Yugoslavia: la historia de las suspensiones de países en certámenes de FIFA

Rusia, México y Yugoslavia: la historia de las suspensiones de países en certámenes de FIFA

El 28 de febrero de 2022, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) determinó anular la participación de la selección de balompié de Rusia en el... 07.03.2022, Sputnik Mundo

La decisión fue tomada como represalia contra las operaciones militares que determinó activar el presidente Vladímir Putin en territorio ucraniano, además de que incluye la suspensión de clubes rusos de cualquier certamen de la Unión Europea de Asociaciones de Futbol (UEFA, por sus siglas en francés)."El mundo del futbol está totalmente unido y se solidariza con el pueblo ucraniano. Ambos presidentes (de FIFA y UEFA) confían en que la situación en Ucrania mejore cuanto antes para que el futbol pueda volver a ser un elemento de unidad y de paz para el mundo", expresaron entonces las autoridades futbolísticas internacionales.Sin embargo, estas sanciones no son las primeras de su historia y entre sus afectados anteriores se encuentran tanto México como la desintegrada Yugoslavia, entre otros actores.Los cachirules mexicanosEn el certamen internacional de Italia 90, cuya final enfrentaría a la entonces campeona Argentina de Diego Armando Maradona contra Alemania, con el triunfo de los germanos, México no pudo participar por incurrir anteriormente en irregularidades.Dos años antes, en 1988, la selección mexicana de futbol trató de pasarse por alto el límite de edad del certamen sub-20 en juegos clasificatorios rumbo a la Copa Mundial juvenil de 1989, pues incluyó en sus filas a cuatro jugadores mayores de 20 años.Las irregularidades fueron reveladas por investigaciones periodísticas elaboradas por el equipo de Imevisión, entonces canal público del Estado mexicano que se convertiría en TV Azteca, bajo el comando del periodista José Ramón Fernández.Para sancionar la transgresión, la FIFA determinó impedir a México participar en el certamen internacional de Italia 90, donde el anfitrión lograría la medalla de bronce tras derrotar a Inglaterra, mientras que Alemania conseguiría su tercer título internacional.Impacto de la guerra en YugoslaviaTras la muerte de Josip Brotz Tito, quien mantuvo el equilibrio entre las diferentes etnias y culturas que configuraban Yugoslavia, la fragmentación del país se precipitó a partir de 1991, en un episodio de guerra que incluyó crímenes de odio contra las comunidades musulmanas de Sarajevo y Srebrenica, en Bosnia, entre otros hechos de violencia.Extendido al menos hasta 2001, el episodio bélico impidió la participación de Yugoslavia en los certámenes futbolísticos de la Eurocopa 1992 y la Copa del Mundo de 1994, con sede en Estados Unidos y donde Brasil se coronaría campeón tras derrotar a Italia.Exclusión de Sudáfrica por sus políticas discriminatoriasSometido por el imperialismo europeo, Sudáfrica es un país que durante el siglo XX estableció un régimen de exclusión racial conocido como apartheid, el cual priorizaba los derechos civiles y políticos de los blancos sobre las comunidades negras.Aunque alcanzó su declaración de independencia en 1961, esta política de exclusión racial continuó operativa en Sudáfrica hasta la década de 1990, cuando Nelson Mandela, opositor al apartheid, se convirtió en presidente.La FIFA suspendió la participación de Sudáfrica en sus certámenes en 1962 y la prorrogó hasta 1974, luego de que el país propusiera enviar un equipo exclusivamente blanco para la Copa del Mundo de 1966 y uno de jugadores negros para el Mundial de México 1970.La Confederación Africana de Futbol y su boicot contra la Copa del MundoLa única medalla de oro mundial que ha ganado Inglaterra fue conquistada en su casa, cuando fueron sede de la Copa del Mundo de 1966, tras derrotar a la selección de la República Federal de Alemania.Sin embargo, otro aspecto importante de ese certamen internacional fue que recibió el rechazo y boicot de todos los equipos africanos.En enero de 1964, la FIFA determinó que el certamen internacional de 1966 se integraría con 10 equipos europeos, cuatro latinoamericanos y uno de América Central y el Caribe, lo que dejaba el último puesto a disputa entre Asia, África y Oceanía.La plaza fue finalmente ocupada por Corea del Norte, sin embargo la Confederación Africana de Futbol se inconformó con este acotamiento de posibilidades, por lo que exigió más espacio para equipos africanos.Al no ser atendida su solicitud, en 1964 la organización internacional determinó no participar en el certamen inglés, por lo que ninguna camiseta africana figuró en la competencia.

