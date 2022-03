https://mundo.sputniknews.com/20220331/pekin-defiende-su-soberania-sobre-las-islas-en-el-mar-del-sur-de-china-1123832100.html

Pekín defiende su soberanía sobre las islas en el mar del Sur de China

PEKÍN (Sputnik) — Pekín posee de la soberanía "incuestionable" sobre las islas del mar del Sur de China y sus aguas adyacentes, declaró el portavoz del... 31.03.2022, Sputnik Mundo

"China tiene una soberanía incuestionable sobre las islas del mar del Sur de China y sus aguas adyacentes", declaró Wu Qian al subrayar que "el despliegue de las capacidades de defensa nacional necesarias no solo es un derecho legítimo de un país soberano, sino también una medida necesaria para contrarrestar las provocaciones de Estados Unidos".Subrayó que los hechos demuestran que Estados Unidos es el mayor impulsor de la militarización del mar del Sur de China y el mayor destructor y violador de la paz y la estabilidad en la región.El portavoz expresó su esperanza de que las relaciones entre China y EEUU, vuelvan a la senda correcta lo antes posible, lo que ayudará a hacer una mayor contribución a la paz y la tranquilidad mundiales.En una entrevista con Associated Press, el jefe del Mando Indo-Pacífico de Estados Unidos, el almirante John Aquilino, dijo que China había militarizado al menos tres islas que había construido en el mar del Sur de China, lo que está "desestabilizando la región".Desde hace décadas China mantiene una disputa territorial con varios países vecinos por las islas ubicadas en el mar de China Meridional, donde se descubrieron importantes reservas de hidrocarburos, especialmente en las islas Paracelso y Spratly.En la disputa territorial están involucrados, en mayor o menor medida, Vietnam, Brunéi, Malasia y Filipinas.La situación se complica aún más en esta región debido al paso de buques de guerra estadounidenses, los cuales, según el Ministerio de Exteriores de China, violan el derecho internacional y socavan la soberanía y la seguridad del país. Washington, a su vez, ha declarado que sus embarcaciones navegan donde el derecho internacional se lo permite.China considera que el archipiélago de Spratly es su territorio, a pesar del fallo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya que dijo que no había base legal para las reclamaciones marítimas de China.Desde hace décadas China mantiene una disputa territorial con varios países vecinos por las islas ubicadas en el mar de China Meridional.

