Una señal de China a EEUU que muchos no vieron

El 18 de marzo el presidente de EEUU, Joe Biden, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo chino Xi Jinping, y las amenazas lanzadas por el líder... 20.03.2022, Sputnik Mundo

En particular, poco antes de la conversación, el portaviones chino Shandong atravesó el estrecho de Taiwán en una maniobra calificada de "provocadora" por Taipéi, mientras un destructor estadounidense seguía al buque, detalla Reuters.Al parecer, el portaviones pasó cerca de la isla de Kinmen, controlada por Taiwán, y directamente frente a la ciudad china de Xiamen, en la orilla opuesta.Según el informe, el tránsito del buque también fue observado por el USS Ralph Johnson, un destructor de misiles guiados estadounidense, que siguió al buque chino a través del estrecho de Taiwán.Sin comentar ese paso, la fuente anónima calificó el paso del Shandong de "provocador" por la proximidad temporal de la conversación entre los líderes de EEUU y China y por tener lugar durante el día, cuando antes navegaba de noche. Lo Chin-cheng, un alto legislador del Partido Democrático Progresista de Taiwán, también dijo que el paso del Shendong envía un "mensaje muy provocativo" y comparó la situación con el conflicto de Ucrania.Sin embargo, Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, calificó el cruce del estrecho de Taiwán de "programa de entrenamiento rutinario" y pidió que no se asociara con las conversaciones entre los jefes de Estado chino y estadounidense.Por su parte, Kuo Yu-jen, experto en seguridad de la Universidad Nacional Sun Yat-sen de Taiwán, teorizó que el portaviones se dirigía al norte de China para las celebraciones del aniversario de la fundación de la Armada china en abril, y señaló que el buque "no llevaba ningún avión ni ninguna fragata" cerca.Construido en 2019, el Shandong es el portaaviones más nuevo de China y cruzó por última vez el estrecho de Taiwán en diciembre del mismo año.Además de China, los países occidentales, en particular Estados Unidos, envían con frecuencia buques de guerra al estrecho de Taiwán en misiones de "libertad de navegación", y Pekín suele condenar estas acciones por considerarlas una provocación.

