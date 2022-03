https://mundo.sputniknews.com/20220331/la-comision-europea-realiza-inspecciones-sorpresa-en-el-sector-del-gas-de-alemania-1123828557.html

La Comisión Europea realiza inspecciones sorpresa en el sector del gas de Alemania

MOSCÚ (Sputnik) — La Comisión Europea realizó inspecciones sorpresa en las instalaciones de varias empresas implicadas en el suministro, transporte y... 31.03.2022

La nota aclara que esas inspecciones no anunciadas, que se llevaron a cabo el 29 de marzo en cooperación con el regulador de competencia de Alemania, suponen "una medida de investigación preliminar acerca de presuntas prácticas anticompetitivas", si bien el hecho de esas inspecciones "no significa que las empresas sean culpables de un comportamiento anticompetitivo ni prejuzga el resultado de la propia investigación".El comunicado apunta que no existe un plazo legal para completar investigaciones sobre conducta anticompetitiva y que su duración depende de una serie de factores, incluida la complejidad de cada caso.El Artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prohíbe, "en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo".Entre posibles prácticas abusivas, el documento menciona: "a) imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción no equitativas; b) limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores; c) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva; d) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos".Las inspecciones se llevaron a cabo mientras las naciones europeas toman medidas para reducir su dependencia del gas natural de Rusia y esta, en un intento de mitigar el impacto de las sanciones impuestas por su operación militar en Ucrania, responde con contramedidas como la exigencia de pagar los suministros en rublos.El 30 de marzo, las autoridades alemanas activaron el primer nivel de un plan de emergencia para garantizar las entregas del gas natural, todo ello cuando el precio del gas llegó a subir más de un 15%.

