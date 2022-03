https://mundo.sputniknews.com/20220331/amlo-eeuu-quiere-invertir-mas-en-la-industria-energetica-de-mexico-por-crisis-en-ucrania-1123842002.html

AMLO: EEUU quiere invertir más en la industria energética de México por crisis en Ucrania

Empresarios estadounidenses deseen invertir en el mercado energético mexicano ante los cambios que ha habido en la industria a nivel global debido al conflicto... 31.03.2022, Sputnik Mundo

El enviado especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, visitará la Ciudad de México este 31 de marzo con una comitiva compuesta por unos 20 empresarios que desean explorar nuevas posibilidades de inversión en el país latinoamericano. Así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien augura un buen escenario económico para México tras la celebración de dicha reunión, a la que también asistirá el embajador estadounidense Ken Salazar. En este contexto de cambios en la industria energética, López Obrador planteó la posibilidad de que América del Norte —conformada por México, Estados Unidos y Canadá— establezca negocios con los países de la Unión Europea (UE) para proveerlos de gas, "para que no dependan sólo de Rusia". "España no tiene gas. Las empresas españolas venden gas, como Repsol, pero porque lo compran en Perú y lo venden en otro país", explicó el mandatario. En días anteriores, el Gobierno de Joe Biden anunció que Estados Unidos aumentará las exportaciones de gas natural licuado a países de la Unión Europea, como una forma de apoyarlos a resistir la suspensión de importaciones de gas de Rusia ordenada por el conflicto en el Este de Europa.Esto levantó alertas en algunos sectores en México, país que en 2019 importó de empresas estadounidenses el 96% del gas natural que consumió en dicho año. Este flujo, advirtieron, podría verse afectado por los nuevos planes de distribución anunciados por Biden. Durante la reunión con John Kerry, López Obrador y parte de su gabinete informarán a los inversionistas estadounidenses, una vez más, sobre la reforma al sector energético que contempla llevar a cabo el país latinoamericano. México quiere que la explotación del litio quede a manos exclusivamente del Estado y propone que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) —su empresa estatal— controle el 54% del mercado de la generación de energía eléctrica del país. Dicha iniciativa no ha sido bien recibida por Estados Unidos, ni por el sector público ni por el sector privado.

