La capital boliviana impone exigencia de carnet de vacunación contra COVID-19

LA PAZ (Sputnik) — La Paz se convirtió, en medio de polémica, en la primera ciudad de Bolivia que exige la presentación de carnet de vacunación anti-COVID-19... 30.03.2022, Sputnik Mundo

La exigencia de vacunación fue impulsada como iniciativa local dos meses después de que el Gobierno nacional, arrinconado por grupos anti vacunas e iglesias evangélicas, fracasara en un intento de imponer la obligación de presentación del carnet en todo el país.Arias dijo que el carnet de vacunación, emitido por el Ministerio de Salud, será exigido para trámites municipales y acceso a bares, restaurantes, discotecas y comercios bajo techo en general, además de reuniones deportivas y de entretenimiento.Alternativamente, quienes no estén vacunados deberán presentar pruebas PCR con resultado negativo de COVID-19.La norma fue recibida con críticas por grupos anti vacunas, en especial la Asociación de Iglesias Evangélicas que advirtió que no la aplicaría en sus reuniones diarias."Las cosas de Dios en el cielo y las cosas de los hombres en la tierra, ambas no se pueden mezclar", comentó Arias ante ese anuncio.También hubo críticas en la ciudad contigua de El Alto, donde una federación de juntas vecinales dijo que los alteños que acuden diariamente a La Paz por trabajo o razones familiares no estaban obligados a cumplir la norma.Arias explicó que el Gobierno municipal paceño estaba en condiciones de imponer la vigencia de la ley del carnet, aplicable para todos los mayores de 18 años.La norma fue puesta en vigencia después de que Bolivia soportara una cuarta ola de contagios de COVID-19, seguida por el actual período de contención de la pandemia con un promedio de poco más de un centenar de nuevos casos diarios.

