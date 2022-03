https://mundo.sputniknews.com/20220329/rusia-insta-a-la-ue-a-abandonar-el-enfoque-de-la-confrontacion-en-la-estrategia-de-defensa-1123747976.html

Rusia insta a la UE a abandonar el enfoque de la confrontación en la estrategia de defensa

MOSCÚ (Sputnik) — La Cancillería rusa llamó a la Unión Europea a abandonar el enfoque de confrontación hacia Rusia a la luz de la adopción de una estrategia de... 29.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-29T20:17+0000

2022-03-29T20:17+0000

2022-03-29T20:17+0000

internacional

rusia

ue

maría zajárova

"Hacemos un llamado a la UE para que abandone el enfoque de confrontación que obviamente está condenado al fracaso en relación con nuestro país y nuestros aliados, para volver a observar los principios de la Carta de la ONU y el Acta Final de Helsinki de 1975", dijo la portavoz del ente, María Zajárova, en una rueda de prensa, comentando la adopción de la estrategia de defensa de Bruselas.La primera estrategia de defensa común en la historia de la Unión Europea fue aprobada la semana pasada por los líderes de los 27 estados del bloque comunitario, a la cual llamaron llamó Brújula Estratégica, diseñada para los próximos cinco a 10 años.Zajárova expresó la esperanza de que "Estados Unidos no coloque su hacha de guerra bajo la Brújula Estratégica de Bruselas para que la UE no se desvíe por completo".Asimismo, comentó que dicha estrategia de defensa "no se presta a una estrategia independiente", y aseguró que "no puede servir como un navegador confiable en la complicada situación geopolítica".Según Zajárova, la UE está tratando de culpar nuevamente a Rusia por la mayoría de los desafíos y problemas, y no reconoce la legitimidad de los intereses rusos en el campo de la seguridad.La Brújula Estratégica tiene por objetivo "convertir a la UE en un proveedor de seguridad más fuerte y más capaz" en el contexto de "profundos cambios geopolíticos" por la situación en torno a Ucrania.Entre otros aspectos, el documento prevé crear una fuerza de Despliegue Rápido de la UE, de hasta 5.000 militares, aumentar la movilidad militar, desarrollar un conjunto de instrumentos contra amenazas híbridas y otras medidas defensivas.

https://mundo.sputniknews.com/20220325/lideres-europeos-aprueban-la-primera-brujula-estrategica-de-la-ue-1123576625.html

2022

Noticias

