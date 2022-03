https://mundo.sputniknews.com/20220329/el-alza-de-precios-del-petroleo-internacional-brent-afecta-el-suministro-en-argentina-1123749397.html

El alza de precios del petróleo afecta el suministro en Argentina

BUENOS AIRES (Sputnik) — Los surtidores de Argentina comienzan a resultar afectados por el aumento de los precios del crudo internacional Brent, pues se... 29.03.2022, Sputnik Mundo

Los primeros indicios de desabastecimiento en combustibles considerados claves en la nación sudamericana, como el gasoil y el diésel, "se deben al elevadísimo incremento del crudo internacional Brent [que cotiza en Londres], y que actualmente se encuentra en 114 dólares el barril", especificó Lego.Las refinerías de Argentina no tienen la capacidad o la eficiencia para producir todo el gasoil y el diésel que demanda el mercado interno, por lo que el país requeriría comprar ambos combustibles en el exterior "para completar la plaza local, pero con los precios internacionales actuales es imposible importarlos", advirtió el gerente de CECHA."En esta época que comienza la cosecha gruesa, su consumo se incrementa de sobre manera, y al no poder importarlos genera desabastecimiento", sostuvo Lego.PreciosEn Argentina "existe un barril llamado criollo que tiene un precio de conveniencia entre los productores y los refinadores de 60 a 64 dólares el barril, precio que se fijan entre ellos para poder vender los destilados en nuestro país", detalló.Esa es la cuestión principal considerando la situación internacional, dijo el representante de la Confederación, la única institución gremial empresarial que integra a las federaciones, asociaciones y cámaras de expendedores de combustibles.Desde Cecha también sostienen que los precios se encuentran atrasados un 32%, "y según dicen las petroleras, están venciendo a pérdida y requieren un aumento, que el Gobierno por el momento no piensa otorgar", admitió Lego."Al hacer una relación interanual, por ejemplo marzo 2021 versus marzo 2022, y comparar el crudo internacional, los precios de los combustibles locales y la tasa de cambio entre el peso y el dólar, surge ese atraso del 32%", explicó.Cecha envió hace unos días una carta al secretario de Energía, Darío Martínez, y al de Comercio, Roberto Feletti, para solicitar al Gobierno que otorgue un alivio fiscal a las petroleras, a fin de que mejoren los márgenes de rentabilidad y puedan abastecer de combustibles las estaciones de servicio.La entidad sostiene que los precios de los combustibles se encuentran congelados desde hace nueve meses y las restricciones en el suministro, que comenzaron a sentirse en regiones agrícolas e industriales, se han extendido a zonas de mayor densidad poblacional.

