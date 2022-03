https://mundo.sputniknews.com/20220329/amlo-advierte-que-emprendera-una-reforma-electoral-a-gran-escala-en-mexico-1123724377.html

AMLO advierte que emprenderá una reforma electoral a gran escala en México

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declarara inconstitucional la propaganda gubernamental para la consulta popular... 29.03.2022, Sputnik Mundo

Tras tomarlo como un revés en contra de su Gobierno, el presidente de México advirtió que, después del 10 de abril, enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma electoral para "renovar" las instituciones que se encargan de vigilar y determinar las normas democráticas del país latinoamericano. Según el mandatario, esta reforma electoral contempla que los ciudadanos puedan elegir a sus consejeros y magistrados electorales mediante el voto popular, siempre siguiendo el criterio de paridad de género: 50% hombres y 50% mujeres. "Voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y los magistrados con voto abierto.... El pueblo va a elegir de forma directa. Los tres poderes van a presentar a ciudadanos verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad, cada poder va a presentar a 20 ciudadanos: 60 para el caso de consejeros y algo parecido en el caso de magistrados. Y esos 60 van a ser votados en elecciones abiertas. El que saque más votos, ese va a ser el presidente, buscando que sean mitad mujeres, mitad hombres", detalló el presidente mexicano. No es la primera vez que López Obrador amenaza con impulsar una reforma para modificar todo el sistema electoral de México. Desde el año pasado, el presidente ha insistido en la necesidad de que su país cuente con funcionarios electorales sin intereses políticos y económicos, y que sobre todo no cobren sueldos excesivos. Actualmente, los consejeros del Instituto Electoral de México (INE) reciben un sueldo mensual de 262.634 pesos al mes (unos 13.172 dólares), antes de impuestos. Además, reciben aguinaldo equivalente a 40 días de sueldo, gratificación anual de casi medio millón de pesos (unos 25.000 dólares), asignación de automóviles y hasta un seguro para el retiro. Todo comenzó con la revocación de mandato, un ejercicio democrático impulsado por el propio López Obrador para que la gente acuda a las urnas a decidir si quiere que el presidente continúe o no en el poder. Se trata de una consulta única en su tipo en la historia de México y se llevará a cabo el próximo 10 de abril.Sin embargo, López Obrador acusa que las instituciones electorales se han opuesto, desde todos los frentes posibles, a su proceso de revocación de mandato. Asegura que no lo han difundido correctamente y ha criticado que el INE exija tanto presupuesto para realizar una consulta que, según el mandatario, no cuesta mucho realizarla. Desde el Gobierno de México y desde Morena —el partido oficial—, se ha promovido la revocación de mandato para lograr una gran convocatoria a nivel nacional. Este es un tuit publicado por José Ramón López Beltrán, el hijo mayor de López Obrador.

