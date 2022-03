https://mundo.sputniknews.com/20220328/mexico-logro-superavit-comercial-de-1293-millones-de-dolares-en-febrero-2022-1123683611.html

México logró un superávit comercial de 1.293 millones de dólares en febrero 2022

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — México logró elevar su superávit comercial a 1.293 millones de dólares en febrero 2022, resultado de un incremento anual de las...

Sin embargo, en los primeros dos meses de 2022 la balanza comercial presentó un déficit de 4.993 millones de dólares.En el segundo mes del año en curso, el valor de las exportaciones de mercancías alcanzó 46.246 millones de dólares, que representa un crecimiento de 27,8%, cifra que está "integrada por 43.452 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por 2.795 millones de dólares de petroleras", detalla el informe oficial. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas hacia EEUU avanzaron a una tasa anual de casi 25% y al resto del mundo casi 24%.Por otra parte, el valor de las importaciones de mercancías en febrero de 2022 fue de 44.953 millones de dólares, "un avance anual de 34,2%", agrega el organismo estatal.Ese aumento de las ventas al exterior se originó de expansiones de 33% en las importaciones no petroleras y de 47,6% en las petroleras.Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron alzas anuales de casi 40% en las importaciones de bienes de consumo, alrededor de 35% en las de bienes de uso intermedio y de 12% en las de bienes de capital.En el período enero-septiembre de 2021, México recuperó el primer lugar como socio comercial de Estados Unidos (considerando exportaciones e importaciones), desplazando a China y Canadá.

