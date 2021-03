https://mundo.sputniknews.com/20210326/mexico-registra-superavit-comercial-de-2681-millones-en-febrero-de-2021-1110473776.html

México registra superávit comercial de $2.681 millones en febrero de 2021

México registra superávit comercial de $2.681 millones en febrero de 2021

"La información oportuna [preliminar] de comercio exterior de febrero de 2021 indica que se registró un superávit comercial de 2.681 millones de dólares, saldo

2021-03-26T16:01+0000

2021-03-26T16:01+0000

2021-03-26T16:09+0000

américa latina

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106994/01/1069940142_0:33:4929:2805_1920x0_80_0_0_11331c374b66ccf4f9f6a1318c5bca8e.jpg

"La información oportuna [preliminar] de comercio exterior de febrero de 2021 indica que se registró un superávit comercial de 2.681 millones de dólares, saldo que se compara con el superávit de 2.868 millones de dólares obtenido en igual mes de 2020", indicó el organismo estatal.En los primeros dos meses de este año, la balanza comercial acumulada presentó un superávit de 1.445 millones de dólares en el primer bimestre del año, después que el comercio en enero fue deficitario.El valor de las exportaciones de mercancías alcanzó en el segundo mes del año 36.190 millones de dólares, de los cuales 34.369 millones de dólares fueron ventas no petroleras al exterior, sobre todo manufacturas y productos agroindustriales.Las exportaciones de hidrocarburos, sobre todo petróleo crudo, sumaron solo 1.821 millones de dólares que es el 5% de las ventas de mercancías mexicanas al exterior.Ese resultado global del comercio exterior representa una reducción interanual de 1,1% de las ventas al extranjero en el mes de referencia, "resultado neto de una disminución de 1,7% en las exportaciones no petroleras y de un alza de 10,7% en las petroleras".Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos descendieron a una tasa anual de 2,9%, en tanto que las canalizadas al resto del mundo se incrementaron 4%.Menos importacionesPor otra parte, el valor de las importaciones de mercancías en el segundo mes de este año fue de 33.509 millones de dólares, una disminución anual de 0,6%, prosigue el informe comercial.Al considerar las importaciones por tipo de bien, el INEGI "observó una reducción anual de 10,8% en las importaciones de bienes de consumo", comparado con febrero de 2020.En contraste, se presentaron alzas de 0,5% en las importaciones de bienes de uso intermedio y de 4,8% en las de bienes de capital.El presidente del INEGI, Julio Santaella, comentó en su cuenta de Twitter que la disminución de las importaciones reflejan una contracción de la demanda interna de los consumidores mexicanos que está debajo de los niveles de hace tres años."Sugiriendo debilidad de la demanda interna, las importaciones mexicanas de bienes de consumo disminuyeron 2,5% en febrero 2021" comparado con enero.Como lo habían anticipado los reportes de la industria automotriz, que aporta la cuarta parte de las exportaciones totales, principalmente a EEUU, "las exportaciones automotrices de México cayeron en febrero 2021: el descenso mensual fue de 13,1%, impactando a las exportaciones no petroleras que bajaron 3,7%".Las importaciones totales reportaron una disminución mensual de 2,34%, la cual se originó de descensos de 2,53% en las importaciones no petroleras y un marginal 0,22% en las petroleras.Por tipo de bien, se presentaron decrementos mensuales de 2,52% en las importaciones de bienes de consumo y de 3,08% en las de bienes de uso intermedio, mientras que se observó un aumento de 5,01% en las de bienes de capital.En el año 2020, China fue el principal socio comercial de EEUU, dejando a México en segundo lugar y a Canadá en tercero.

/20210129/la-economia-mexicana-se-contrajo-85-durante-2020-1094270568.html

/20210216/metales-preciosos-una-cura-para-la-economia-mexicana-1107772665.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

méxico