Embajador ruso insta a Japón a dirigir a EEUU llamados contra el uso de armas nucleares

TOKIO (Sputnik) — El embajador ruso en Japón, Mijaíl Galuzin, le sugirió al Gobierno japonés dirigir a EEUU sus declaraciones sobre el carácter inadmisible del... 28.03.2022, Sputnik Mundo

El 26 de marzo, el jefe del gabinete japonés, Fumio Kishida, y el embajador de EEUU en Japón, Rahm Emanuel, durante una visita a Hiroshima, pasaron por el Museo de la Memoria de las Víctimas del Bombardeo Atómico. Como informó la Cancillería japonesa, "el primer ministro Kishida resaltó la importancia de que el país que se convirtió en el único afectado por los bombardeos atómicos, persiga firmemente el objetivo de evitar que se repita la destrucción con armas nucleares y, en medio de una amenaza con armamento atómico, insista en el carácter inadmisible de su uso".En opinión del diplomático ruso, "Washington siente una clara inclinación por las aventuras nucleares". El embajador puso como ejemplo "el uso de municiones con uranio empobrecido durante los salvajes bombardeos de la antigua Yugoslavia en 1999", así como los intentos de hacer llegar ese armamento a los miembros de la OTAN que no lo poseen, "en el marco de las llamadas 'misiones nucleares', en violación del Tratado de No Proliferación".Además, el diplomático ruso calificó de "máximo cinismo" el hecho de que "el diplomático estadounidense, por lo que se puede entender, ni siquiera consideró necesario pedir perdón ante el pueblo de Japón por el crimen de guerra más grave contra su país, ocurrido el 6 de agosto de 1945, que se cobró la vida de decenas de miles de civiles de Hiroshima, incluidas mujeres y niños".En la noche del sábado, durante la cena conjunta entre el primer ministro Kishida y el embajador de EEUU, en la que estuvieron presentes sus cónyuges, el diplomático estadounidense anunció además su intención de ampliar aún más la cooperación entre Tokio y Washington para lograr un "mundo sin armas nucleares".El 6 de agosto de 1945 un avión de EEUU desde una altura de 10.000 metros arrojó sobre Hiroshima la bomba de uranio Little Boy, equivalente a 20.000 toneladas de TNT, que explotó a la altura de 600 metros.Unas 80.000 personas murieron al instante, más de 12.000 desaparecieron y 40.000 sufrieron heridas graves. La gran mayoría de los heridos murió en los días y meses posteriores a causa de la radiación.El 70% de las viviendas de la urbe quedaron absolutamente destruidas. No quedó nada con vida a un kilómetro y medio a la redonda del epicentro de la explosión.

