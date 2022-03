https://mundo.sputniknews.com/20220302/eeuu-y-rusia-estan-de-acuerdo-en-que-uso-de-armas-nucleares-seria-devastador-para-el-mundo-1122544704.html

EEUU y Rusia están de acuerdo en que uso de armas nucleares sería devastador para el mundo

EEUU y Rusia están de acuerdo en que uso de armas nucleares sería devastador para el mundo

WASHINGTON (Sputnik) — El secretario de Estado (canciller) de EEUU, Antony Blinken, afirmó que Washington y Moscú acordaron desde hace tiempo que el uso de... 02.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-02T20:33+0000

2022-03-02T20:33+0000

2022-03-02T20:58+0000

internacional

eeuu

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1122544960_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b3a8ee2ea749a7c1f39ce8eaad78f72.jpg

"Rusia y EEUU han acordado desde hace mucho tiempo que el uso real de armas nucleares sería devastador y tendría consecuencias devastadoras para el mundo entero", dijo el funcionario en conferencia de prensa. Asimismo, Estados Unidos sigue abierto a la vía diplomática con Rusia en el marco del conflicto con Ucrania, afirmó Blinken.Blinken enfatizó que las sanciones a Rusia no están dirigidas a sus ciudadanos y que Washington está con el pueblo ruso."Los costos económicos que nos hemos visto obligados a imponer a Rusia no están dirigidos a ustedes [los ciudadanos rusos], tienen como objetivo obligar a su gobierno a detener sus acciones", afirmó Blinken.Además, Blinken dijo que discutió el tema de la asistencia en seguridad con el canciller ucraniano Dmitro Kuleba y que lo hablará con los países aliados durante su próximo viaje a Europa del Este."No puedo comentar en detalle mi conversación con el canciller Kuleba. Hablamos sobre muchos temas, entre ellos el suministro actual de asistencia en seguridad a Ucrania y esto es algo que vamos a estar hablando con nuestros aliados europeos y socios en los próximos días en Bruselas", dijo Blinken durante una conferencia de prensa.Asimismo, Blinken viajará por Europa, desde Bélgica hasta los países bálticos, del 3 al 8 de marzo, para discutir con sus aliados y socios la situación actual entre Rusia y Ucrania, informó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price."El secretario de Estado Antony J. Blinken viajará a Bélgica, Polonia, Moldavia, Letonia, Lituania y Estonia del 3 al 8 de marzo de 2022. El viaje continúa las extensas consultas y la coordinación con nuestros aliados de la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte] y socios europeos sobre la guerra premeditada, no provocada e injustificada de la Federación de Rusia contra Ucrania", dijo el vocero en un comunicado.

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, rusia