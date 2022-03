https://mundo.sputniknews.com/20220328/el-no-gana-en-el-referendum-sobre-la-luc-en-uruguay-1123648215.html

El 'No' gana en el referéndum sobre la LUC en Uruguay

MONTEVIDEO (Sputnik) — Con el 99,32% de los circuitos escrutados, el 'No' a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), impulsada... 28.03.2022, Sputnik Mundo

Según datos del escrutinio primario de la Corte Electoral, los votos del No más los votos en blanco suman el 49,8%, mientras que el Sí obtiene el 48,8% de los sufragios emitidos.Entre tanto, la Corte Electoral contabiliza 81.374 sobres con hojas anuladas y 35.821 votos observados. El presidente Lacalle Pou constató que "claramente no se ha llegado a los votos necesarios para la derogación".A través de un breve comunicado, la Comisión Nacional por el Sí reconoció la derrota y saludó la "jornada democrática fundamental"."De acuerdo a la información oficial primaria de la Corte Electoral, no se ha superado el 50% de los votos válidos requeridos para anular los 135 artículos de la LUC, a pesar de haber logrado una importantísima expresión de los ciudadanos, que nos ha permitido estar muy próximos a alcanzar nuestro objetivo", dice el texto.Unos 2,6 millones de uruguayos estaban convocados a las urnas este 27 de marzo, en un referéndum que proponía derogar 135 de los 476 artículos de la que regula una amplísima variedad de temas.La LUC fue aprobada en julio de 2020 en el Parlamento, y es una promesa de campaña del mandatario con cambios normativos en las áreas que su Partido Nacional (centroderecha) fue más crítico a la anterior administración del Frente Amplio (centroizquierda): educación, seguridad, huelga, inclusión financiera, etcétera.El oficialismo obtuvo los votos necesarios para la sanción gracias al apoyo de sus socios en la coalición gobernante, denominada "multicolor": el Partido Colorado (centroderecha), Cabildo Abierto (derecha), el Partido Independiente (centro) y el Partido de la Gente (derecha).Algunos artículos fueron de hecho también votados por el Frente Amplio, pero esa fuerza política luego entendió que el tratamiento de la ley fue demasiado expeditivo y careció de las consultas necesarias con los sectores involucrados, considerando la amplia gama de tópicos que aborda.Por su parte, la central sindical única PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores — Convención Nacional de Trabajadores) se expresó en contra del mecanismo de la urgente consideración, viéndolo como antidemocrático por limitar el debate político y social.La oposición, entonces, inició una campaña de recolección de firmas para accionar el referéndum, advirtiendo efectos perjudiciales de, concretamente, 135 artículos.La Corte Electoral validó en diciembre de 2021 las rúbricas presentadas, habilitando así la consulta popular para este 27 de marzo.

