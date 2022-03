https://mundo.sputniknews.com/20220328/aislamiento-de-rusia-otra-gran-falacia-de-occidente-1123681488.html

El aislamiento de Rusia: otra gran falacia de Occidente

Lavrov descarta el aislamiento de RusiaPor mucho que lo quiera Occidente, por muy duras que sean las sanciones antirrusas, Rusia no solo no está aislada, sino que cuenta con una gran cantidad de socios en el mundo. Así lo reiteró este lunes el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en entrevista a varios medios de Serbia en la que descartó, entre otras cosas, que la operación militar en Ucrania haya derivado en el aislamiento internacional de Rusia:"No hay ningún aislamiento. De ello hablan aquellos que se han conformado mental e ideológicamente con la 'inevitabilidad' de la dictadura de Occidente en la arena mundial. Esta dictadura es respaldada antes que nada por el propio Occidente que no quiere perder sus posiciones. Los más de 500 años de dominación de Occidente han tocado a su fin para ser reemplazada con una nueva época de formación de un orden mundial multipolar. Contamos con una gran cantidad de socios en la región Asia-Pacífico, en Asia en general, así como en África y América Latina, indicó el ministro.El 'boomerang' de las sanciones antirrusas alcanza a OccidenteEl efecto 'boomerang' de las sanciones antirrusas, un tema incómodo para los dirigentes occidentales, es algo cada vez más difícil de ocultar. La propia prensa dominante, endureciendo diariamente su narrativa contra Moscú, se ve obligada a reconocer, no obstante, que la política de enemistad con el Kremlin no le está saliendo gratis a EEUU y sus satélites.Según el diario 20minutos.es, "Occidente también se verá afectado" por la guerra económica rusa. En este contexto, se constata que el alza de precios "ya se está notando". El medio entrevistó a Clara Portela, profesora de la Universitat de Valencia y especialista en sanciones multilaterales.Jurista español sobre sanciones antirrusas: "Son disparos con una ametralladora vieja"Toda una violación. Es lo que constituyen las sanciones antirrusas de Occidente que parecen disparos al azar "con una ametralladora vieja". Así opina el abogado Lupicinio Rodríguez, socio director del prestigioso bufete jurídico Lupicinio International, con larga trayectoria en defensa de naciones sancionadas, entre ellas Irán o Cuba.Rodríguez resaltó la "precipitación" y el "desorden normativo" por cómo se prepararon y se impusieron las sanciones contra Rusia en respuesta a su operación especial en Ucrania. "Una norma, para ser correcta, tiene que, de acuerdo con la 'rule of law', ser una norma que haya percibido una investigación seria sobre los sujetos sancionados, una oportunidad de defenderse, de escuchar, cosa que no se sigue en los procedimientos normativos, y en este caso esa precipitación indica que muchas de las personas sancionadas no tienen realmente méritos o culpa para recibir estas sanciones", subrayó el experto.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

