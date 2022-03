https://mundo.sputniknews.com/20220327/la-otan-considera-medidas-de-apoyo-a-paises-que-podrian-estar-amenazados-por-rusia-1123642523.html

La OTAN considera medidas de apoyo a países que podrían estar "amenazados" por Rusia

DOHA (Sputnik) — La OTAN está considerando medidas adicionales para apoyar a los países que pueden estar "amenazados" por Rusia, declaró el secretario adjunto... 27.03.2022

Pese a las promesas de EEUU de que la OTAN no se expandiría al este, dadas en 1990, el bloque bélico rompió en 1999 sus compromisos e incorporó a Polonia, Hungría y República Checa en su primera ola expansionista.En la segunda ola en 2004 la organización militar admitió a Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía; y en 2009 adhirió a Albania y Croacia.A principios de junio de 2017, la OTAN incorporó a Montenegro pese a las protestas multitudinarias de la población de este país. Tres años después se adhirió Macedonia del Norte.En 2008, la alianza noratlántica acordó que Ucrania, país fronterizo con Rusia, se uniría al bloque, aunque no puso fechas ni un plan de acción para conseguirlo.Rusia insiste en que la Alianza Atlántica deje de expandirse hacia el este, vuelva a las posiciones de 1997 y se comprometa a no admitir en sus filas a las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.

