Quién es y cómo escapó Karen Rojo, la exalcaldesa chilena prófuga de la Justicia

Mayúscula fue la sorpresa cuando en Chile se conoció la noticia sobre la fuga de la exalcaldesa de la ciudad nortina de Antofagasta, la derechista Karen Rojo, con destino a Países Bajos.La exalcaldesa fue investigada por la Fiscalía de la Región de Antofagasta y luego condenada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta —condena ratificada el 24 de marzo por la Corte Suprema de Justicia—, a la pena de cinco años de presidio efectivo por malversación de fondos públicos.Rojo defraudó al erario público de la ciudad durante la campaña para renovar su mandato frente a la alcaldía de Antofagasta, al pagar con fondos públicos una asesoría de imagen a una consultora privada por un monto estimado en 26 millones de pesos chilenos (aproximadamente 30.000 dólares) entre 2015 y 2016.Sin embargo, a solo minutos del fallo de la Corte Suprema, abordó un avión de la empresa KLM con destino a Ámsterdam, activando los protocolos de búsqueda y detención internacional de Interpol, sobre la fuga transfronteriza de imputados y requeridos por la justicia.Sus polémicos inicios de la mano de PiñeraRojo, química farmacéutica de 41 años y cercana al derechista partido Unión Demócrata Independiente (UDI), ejerció durante ocho años (2012-2020), y en calidad de independiente, el primer puesto a la cabeza del municipio de Antofagasta, ciudad portuaria vinculada a la zona cuprífera del norte de Chile y cuarta en población tras la capital Santiago y las zonas metropolitanas de Concepción (sur) y Valparaíso (centro).Rojo apareció en el escenario político en 2012, cuando fue nombrada Seremi (Secretaría Regional Ministerial) de la cartera de Salud en la Región de Antofagasta, durante la primera administración del expresidente Sebastián Piñera (2010-2014).Su primera experiencia política duraría tan solo cuatro meses debido al cuestionamiento a su designación por parte de la Contraloría General de la República, por falta de experiencia para el cargo.No obstante lo anterior, Rojo decidió usar esa polémica a su favor para impulsar en 2012 su candidatura independiente —con apoyo de la UDI—, a la alcaldía de Antofagasta. Alcanzó el puesto tras derrotar a su competidora Marcela Hernando, actual ministra de Minería del Gobierno de Gabriel Boric.Trama de la fugaKaren Rojo se presentó el día martes 22 en el mostrador de la aerolínea neerlandesa y abonó en efectivo los casi 1.200 dólares del valor del boleto aéreo de última hora con destino a Países Bajos, país con el que Chile no tiene tratados de extradición vigentes.A pesar de ya haber sido condenada, los controles de Policía Internacional del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile no arrojaron ningún tipo de alarma, como consecuencia de que la imputada no contaba con medida cautelar alguna en su contra.De hecho, Rojo abordó el vuelo con destino a Ámsterdam tan solo tres minutos después de emitido el fallo final de la Corte Suprema de Justicia en su contra.El matutino chileno La Tercera adjudicó sospechas de que Rojo "tuvo información privilegiada del fallo unánime del máximo tribunal que selló su destino", mientras que fuentes judiciales citadas por el mismo periódico afirman que, "pedimos cautelares, el tribunal las concedió y fue la Corte de Antofagasta que revocó".En la mañana del viernes 25 el fiscal Nacional Jorge Abbott instruyó una investigación sumarial administrativa para establecer responsabilidades sobre "los pasos en falso que permitieron este escenario" y determinar si hubo alguna responsabilidad de la Fiscalía Regional de Antofagasta en no asegurar que la acusada cumpliera la pena.

