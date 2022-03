El presidente de México defiende una reforma para aumentar inversión estatal en electricidad

https://mundo.sputniknews.com/20220325/el-presidente-de-mexico-defiende-una-reforma-para-aumentar-inversion-estatal-en-electricidad-1123588462.html

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó que el objetivo de la contrarreforma a la Ley de la Industria... 25.03.2022, Sputnik Mundo

Las empresas extranjeras no tienen por qué preocuparse, "la iniciativa establece que se les garantiza el 46% del mercado y la CFE se encargaría de la generación del 54%".El jefe de Estado respondió así a una declaración del embajador de EEUU en México, Ken Salazar, quien pidió el 24 de marzo "que se respeten los contratos, los acuerdos que se han hecho con las leyes que existían, pues [las empresas extranjeras] han invertido, porque si no hay confianza no va a haber inversión, y necesitamos inversión".López Obrador confió en que el debate del proyecto para una nueva ley que envió en febrero del año pasado al Congreso, culmine el proceso legislativo en abril próximo, y sea respaldado por una mayoría calificada requerida, dos terceras partes de votos en ambas cámaras del Poder Legislativo, aunque el oficialismo solo tiene mayoría simple, de la mitad más uno de los asientos.

