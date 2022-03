https://mundo.sputniknews.com/20220325/eeuu-cree-que-junto-con-la-otan-debe-enfrentar-con-fuerza-y-resolucion-crisis-de-ucrania-1123580045.html

EEUU cree que junto con la OTAN debe enfrentar "con fuerza y resolución" crisis de Ucrania

EEUU cree que junto con la OTAN debe enfrentar "con fuerza y resolución" crisis de Ucrania

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) deben demostrar "fuerza y resolución" frente al conflicto de Ucrania y la... 25.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-25T13:54+0000

2022-03-25T13:54+0000

2022-03-25T14:26+0000

defensa

operación militar especial de rusia en ucrania

ucrania

rusia

eeuu

jake sullivan

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105739/74/1057397463_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_bd8d81cf13e4c49884bd66fc68180c62.jpg

Sin embrgo, dijo que EEUU no pretende usar armas químicas bajo ninguna circunstancia.Consideró que EEUU conserva la capacidad de imponer costos adicionales a Rusia, que no son estrictamente militares y sostuvo que Washington sostendrá conversaciones con los socios del G20 y el anfitrión de la cumbre de 2022, Indonesia, sobre la salida de Moscú del grupo.Asimismo, destacó que Estados Unidos no pretende usar armas químicas."Estados Unidos no tiene intención de usar armas químicas bajo ninguna circunstancia", dijo Sullivan.Expulsión de Rusia del G20Además, señaló que EEUU sostendrá conversaciones con los socios del G20 y el anfitrión de la cumbre de 2022, Indonesia, sobre la salida de Rusia del grupo.Afirmó que discutirán "con los otros miembros del G20, incluida Indonesia"."El presidente fue claro en sus comentarios de que queremos ser respetuosos con los puntos de vista", agregó.La víspera el presidente de EEUU, Joe Biden, se expresó a favor de excluir a Rusia del G20 por su operación militar en Ucrania.El Gobierno de Rusia resta importancia a la eventual expulsión del país del G20 aunque considera importante este formato, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.A la vez indicó que Rusia escucharía la opinión de otros miembros del G20 y "estaría dispuesta, a participar (en este formato), si es posible".En caso contrario, dijo, Rusia construirá "nuevos vectores en las relaciones internacionales".Posible suministro de tanquesUcrania no se comunicó directamente con EEUU sobre un posible suministro de tanques, declaró Sullivan.Costos adicionales a RusiaSullivan añadió que EEUU conserva la capacidad de imponer costos adicionales a Rusia, que no son estrictamente militares.Suministro de gasAgregó que el presidente de EEUU, Joe Biden, está participando personalmente en conversaciones con otras naciones, incluida Catar, sobre el suministro de gas."El presidente [Biden] se ha comprometido personalmente con otros proveedores de gas, incluido Catar, que han sido capaces de dar un paso adelante", dijo Sullivan durante un encuentro con la prensa a bordo del Air Force 1 mientras Biden se dirigía a Polonia.Sullivan comunicó que Biden pronunciará un "importante discurso" sobre Ucrania el sábado en Polonia.EEUU ha impuesto diversas sanciones contra Rusia desde que Moscú lanzó una operación militar en Ucrania el 24 de febrero pasado.El 24 de febrero, Rusia lanzó una operación especial en Ucrania después de que las repúblicas de Donetsk y Lugansk solicitaran ayuda para defenderse de los ataques cada vez más intensos de las tropas de Kiev.

https://mundo.sputniknews.com/20220325/lavrov-occidente-ha-declarado-a-rusia-una-guerra-hibrida-total-1123570366.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

operación militar especial de rusia en ucrania, ucrania, rusia, eeuu, jake sullivan, 🛡️ zonas de conflicto