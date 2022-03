https://mundo.sputniknews.com/20220325/defensa-rusa-revela-las-bajas-militares-en-la-operacion-especial-militar-en-ucrania-1123579400.html

Defensa rusa revela las bajas militares en la operación especial militar en Ucrania

Defensa rusa revela las bajas militares en la operación especial militar en Ucrania

Durante la operación militar especial en Ucrania, 1.351 soldados rusos murieron y 3.825 resultaron heridos, dijo el jefe de la Dirección de Operaciones del... 25.03.2022, Sputnik Mundo

Asimismo, Rudskói comunicó que las tropas ucranianas perdieron más de 14.000 efectivos y unos 16.000 resultaron heridos desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania.Rudskói recordó que al comienzo de la operación, las Fuerzas Armadas de Ucrania, junto con la Guardia Nacional, contaban con 260.200 militares.Enfatizó que las pérdidas están compensadas por individuos movilizados y por personal de las tropas de defensa territorial que carecen de la formación necesaria, lo que aumenta el riesgo de sufrir grandes pérdidas.Según el oficial, las Fuerzas Armadas de Ucrania que luchan en Donbás perdieron unos 7.000 combatientes, lo que representa el 26% de todos sus efectivos.Además, Rudskói advirtió que los mercenarios extranjeros en Ucrania serán "destruidos sin piedad".Las Fuerzas Armadas rusas, indicó, sugieren que los militares ucranianos depongan las armas y se dirijan a sus puntos de despliegue permanente para evitar víctimas innecesarias.Establecimiento de zona de exclusión aérea sobre UcraniaRusia responderá de inmediato al establecimiento de zona de exclusión aérea sobre Ucrania, declaró Rudskói.Denunció que ciertos países miembros de la OTAN proponen cerrar el espacio aéreo sobre Ucrania.Además advirtió sobre el envió de aviones y sistemas de defensa antiaérea a Ucrania.El militar tachó de "gran error" los suministros de armas a Ucrania por Occidente."Esto demora el conflicto y no podrá influir en el transcurso de la operación", dijo.Un asalto a ciudades ucranianasEl Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia inicialmente no planeó asaltar ciudades ucranianas, pero tal posibilidad no se descarta, anunció el jefe de la Dirección de Operaciones del Estado Mayor ruso.Señaló que las fuerzas armadas rusas bloquearon las ciudades de Kiev, Járkov, Chernígov, Sumy y Nikoláev, y que controlan Jérson y la mayor parte de las regiones de Zaporiyia.Así mismo, indicó que la presencia rusa en el área de las ciudades bloqueadas de Ucrania limita a las fuerzas de Kiev, y que no les permite fortalecer su agrupación en Donbás ahora ni en el futuro.

