https://mundo.sputniknews.com/20220324/los-sindicatos-de-ecuador-protestan-contra-la-ley-de-inversiones-del-ejecutivo-1123510866.html

Los sindicatos de Ecuador protestan contra la Ley de Inversiones del Ejecutivo

Los sindicatos de Ecuador protestan contra la Ley de Inversiones del Ejecutivo

QUITO (Sputnik) — El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la mayor organización sindical de Ecuador, rechazó con una marcha por el centro histórico de la... 24.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-24T03:36+0000

2022-03-24T03:36+0000

2022-03-24T03:36+0000

américa latina

ecuador

frente unitario de trabajadores (fut)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107245/02/1072450239_0:228:1920:1308_1920x0_80_0_0_edf9cbc0097758372f4bdfece8631556.jpg

A los trabajadores del FUT se unieron gremios de estudiantes y maestros, así como colectivos de mujeres, entre otros.Portando banderas rojas, y con la consigna "únete pueblo, únete a luchar, contra este gobierno neoliberal", decenas de personas se congregaron al finalizar la tarde del 23 de marzo en el Tradicional Parque de El Ejido, frente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y partieron hacia el centro histórico.Al ingreso al casco colonial, se encontraron con varias calles cerradas.Lucía Salazar, una maestra de un colegio público dijo que privatización es sinónimo de mayor pobreza, de elevación de precios y deterioro de la calidad de vida.¿"Cómo vamos a apoyar eso?", preguntó Salazar, al ingreso al centro histórico, donde ya eran cientos los que marchaban.Quienes protestaron el 23 de marzo sostienen que la Ley de Fomento de Inversiones es un paso hacia la privatización de empresas públicas.El Gobierno del presidente Guillermo Lasso sostiene que no piensa privatizar ninguna empresa, y que la ley es un instrumento legal necesario para captar inversiones para una cartera de proyectos de, al menos, 30.000 millones de dólares, para diversos sectores, entre ellos, el minero, petrolero, eléctrico y de infraestructura, con los que se busca generar empleo y reactivar la economía.El presidente de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (Cedocut), Mesías Tatamuez, dijo que si se privatizan áreas estratégicas, como la petrolera, no habrá recursos para educación y salud.Según Tatamuez, grandes evasores deben al Estado más de 7.000 millones de dólares, recursos con los que el Gobierno "no necesitaría privatizar empresas".Hasta el momento el Gobierno, aparentemente no logra los 70 votos necesarios para que pase la ley.Este 24 de marzo, los trabajadores sindicalizados planean ir a la Asamblea Nacional para apostarse en la puerta del recinto legislativo a exigir que no se apruebe la Ley de Inversiones.

https://mundo.sputniknews.com/20220317/el-gobierno-de-ecuador-y-los-trabajadores-inician-dialogos-para-la-reforma-laboral-1123271899.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ecuador, frente unitario de trabajadores (fut)