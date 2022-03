https://mundo.sputniknews.com/20220323/el-ministerio-de-salud-de-peru-niega-vencimiento-de-2-millones-de-vacunas-contra-el-covid-19-1123492728.html

El Ministerio de Salud de Perú niega vencimiento de 2 millones de vacunas contra el COVID-19

El Ministerio de Salud de Perú niega vencimiento de 2 millones de vacunas contra el COVID-19

LIMA (Sputnik) — El Ministerio de Salud de Perú (MINSA) negó que existan dos millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio AstraZeneca que... 23.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-23T20:45+0000

2022-03-23T20:45+0000

2022-03-23T20:45+0000

américa latina

perú

ministerio de salud de perú

covid-19

vacunación contra el covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1122053063_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_20ffa92d99e976b8f10a20aedb7d45f6.jpg

"En Cenares [Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud] no tenemos vacuna que esté por vencer. A nivel de las regiones y establecimientos de salud están en el proceso de vacunación. El país debe estar seguro de que nosotros no hemos aplicado vacunas vencidas y no lo vamos hacer", dijo la directora de Inmunizaciones del MINSA, María Elena Martínez, a la televisora local Canal N.El 21 de marzo, el exministro de Salud, Hernando Cevallos, advirtió sobre la existencia de un lote de dos millones de dosis de AstraZeneca que no se han aplicado y que estarían por vencer en el presente mes.Martínez reconoció, sin embargo, que 8.500 dosis ya se han vencido, pero no un número mayor, y aseguró que esas dosis han sido desechadas.El MINSA ha admitido que existe una desaceleración en el proceso de inmunización nacional.La cartera ha justificado esta desaceleración por la confianza que existe en la población frente al virus al ver que los niveles de contagios y muertes se han reducido notablemente en los últimos meses.Frente a este problema, Martínez señaló que el MINSA se ha puesto la meta de llegar a las 200.000 inmunizaciones diarias.Perú está vacunando a toda su población por encima de los cinco años de edad.

https://mundo.sputniknews.com/20220322/el-ministro-de-salud-de-peru-admite-desaceleracion-en-vacunacion-contra-covid-19-1123435069.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

perú, ministerio de salud de perú, covid-19, vacunación contra el covid-19