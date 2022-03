El ministro de Salud de Perú admite desaceleración en vacunación contra COVID-19

"El tema está que como ya no hay muchos casos de fallecidos, no se ven en las calles bolsas negras de cadáveres de estos pacientes por esta enfermedad que ha enlutado al país, como ya no se ven, la gente también no toma consciencia que esta enfermedad no ha desaparecido, entonces tenemos los puntos de vacunación prácticamente vacíos", dijo Condori en rueda de prensa desde Lima.