Diputados de MC piden suspender instalación del Grupo de Amistad México-Rusia

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, solicitó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de México... 23.03.2022, Sputnik Mundo

A través de su cuenta de Twitter, el legislador informó que nuevamente solicitó que se suspenda el evento convocado por la bancada del Partido del Trabajo (PT) y presidido por el diputado Alberto Anaya Gutiérrez.Movimiento Ciudadano no fue el único partido que se pronunció en contra. La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) también se posicionó en contra de la instalación del Grupo de Amistad y anunció que no participaría en el evento.Asimismo, calificaron como una "desafortunada decisión" la convocatoria de Anaya Gutiérrez, ya que "la empatía y solidaridad con todos los países, son valores que deben de conducir la disciplina parlamentaria".Hasta el momento no se ha informado si se suspende la instalación del grupo, pero la transmisión que se haría a través del Canal del Congreso a partir de las 11:00 horas no se realizó.Cuestionado nuevamente sobre el papel de México en el conflicto de Rusia y Ucrania, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su Gobierno mantendrá una posición neutral, por lo que tampoco fungirá como intermediario en las negociaciones de paz. México en repetidas ocasiones ha condenado cualquier acción militar en Ucrania.

