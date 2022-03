https://mundo.sputniknews.com/20220321/varias-regiones-de-japon-experimentan-falta-de-energia-electrica-tras-terremoto-1123369754.html

Varias regiones de Japón experimentan falta de energía eléctrica tras terremoto

Varias regiones de Japón experimentan falta de energía eléctrica tras terremoto

TOKIO (Sputnik) — La empresa TEPCO, que facilita electricidad a nueve de las 47 prefecturas de Japón, incluido Tokio y sus alrededores, pidió a la población... 21.03.2022, Sputnik Mundo

Según el informe, existe la posibilidad de que la oferta no cumpla con la demanda en breve.El problema se debe a que la empresa no logra recuperar plenamente las funciones de centrales térmicas suspendidas después del terremoto del 16 de marzo.Además, se pronostica un clima frío en las áreas, con lluvia fría, nieve, por lo que el consumo de electricidad aumentará.TEPCO llama a la población a apagar la luz y equipos de calefacción al salir de la habitación, y a cerrar las puertas y ventanas completamente para no permitir que se escape el calor.Además, la empresa ya solicitó introducir cambios en el trabajo de las fábricas para evitar apagones.La compañía ya aborda con el Ministerio de Economía, Comercio e Industria la posibilidad de imponer medidas más rigurosas para ahorrar electricidad.Un sismo de magnitud 7,4 sacudió el miércoles 16 de marzo a las 23.36 hora local (14.36 GMT) el Océano Pacífico cerca de Fukushima.Los temblores se sintieron en las prefecturas del noreste y norte del país, así como en la capital de Japón y tras el terremoto fue emitida una alerta de tsunami, las olas alcanzaron las costas de las prefecturas de Miyagi y Fukushima. El foco se encontraba a 60 kilómetros por debajo de la superficie.Tres personas murieron, unas 200 resultaron heridas por el sismo.

