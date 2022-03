https://mundo.sputniknews.com/20220321/campana-sin-precedentes-para-imponer-odio-a-todo-lo-ruso-1123382150.html

Campaña sin precedentes para imponer odio a todo lo ruso

Lo ha alertado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Occidente se tropieza con el 'no' de la mayoría de la población mundial ante su estrategia antirrusa... 21.03.2022, Sputnik Mundo

Diagnóstico: rusofobiaEl mundo afronta una campaña sin precedentes para imponer el odio a todo lo ruso, denunció este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. "Es evidente que no tiene precedentes esa situación que busca imponer el odio absoluto a todo lo ruso, ya sean representaciones, ciudadanos, extranjeros de origen ruso, o el idioma", dijo el funcionario en una comparecencia ante la prensa.Asimismo, alertó que todos los rusos son objeto de odio y acoso, y en algunos casos puede amenazar su integridad y su vida. "Ese ambiente inaudito requiere soluciones sin precedentes", subrayó el portavoz de la Presidencia rusa.Occidente se tropieza con el 'no' de la mayoría de la población mundial ante su estrategia antirrusaLas conversaciones que mantuvieron el pasado 18 de marzo el presidente de EEUU, Joe Biden, y el líder chino, Xi Jinping, donde el inquilino de la casa blanca intentó presionar al gigante asiático para que sumara a la estrategia antirrusa de Occidente, acabó en un nuevo fracaso de Washington. Así se desprende de una publicación del medio norteamericano Político, donde se afirma que el único resultado de los esfuerzos estadounidenses ha sido un mayor acercamiento entre Pekín y Moscú.Se indica que las conversaciones entre los dirigentes de EEUU y China volvieron a poner de relieve a creciente división entre las partes respecto a su óptica del conflicto de Ucrania, donde Biden resultó impotente para persuadir a Xi para que ejerciera su influencia sobre Kremlin a fin de frenar la operación especial rusa en el país vecino. En este contexto, se subraya que, por el contario, China opta por fortalecer sus relaciones con Rusia, al tiempo que rechaza el empeño de la Administración norteamericana de forzar la salida de las fuerzas rusas de Ucrania.Se lee, asimismo, que la incapacidad de Biden de encontrar un lenguaje común con su par chino respecto al presente conflicto en el Este de Europa apunta a que las partes tampoco podrían superar sus divergencias en otros temas, ante lo cual se pronostica que una de las prioridades de la política exterior estadounidense radicará en seguir formando un frente común para contrarrestar la creciente influencia china, tanto en el Asia Pacífico, como también en otras regiones del planeta.OTAN, defensora de los nazisLa estrategia comunicacional de la OTAN y sus socios radica en "igualar y equiparar sus criminales guerras imperialistas" a la operación rusa de "desnazificación y desmilitarización de Ucrania", de la misma manera que "la maquinaria de repetición de la Guerra Fría necesitó equiparar a Hitler con Stalin y hacer de cada repetidor, un ignorante funcional".Lo sostiene en un análisis la pacifista española Sara Rosenberg, donde resalta, entre otros aspectos, que "el manejo de la emotividad por el horror de toda 'guerra'" pretende "ocultar que esta operación se hace en nombre de la paz y contra el nazismo y la militarización que la OTAN ha sembrado en todas las fronteras de Rusia".Rusia, a la vanguardia de la batalla final por un mundo multipolarEl mundo está asistiendo a la batalla final por un mundo multipolar, una encrucijada en la que los países que no quieren vivir bajo la dictadura de Occidente tienen que tomar el lado de Rusia, que abandonó la política de claudicación y pasó a la contraofensiva ante las pretensiones hegemónicas de EEUU, según el intelectual Javier Colomo Ugarte.Según el experto, doctor en Geografía e Historia, la operación especial rusa en Ucrania es un 'no' rotundo y definitivo a la estrategia norteamericana de intentar "por todos los medios acosar, subordinar y dividir a Rusia", donde el presidente, Vladímir Putin, cuenta con el apoyo de más del 70% de la población, una "unidad de retaguardia" envidiable para la ciudadanía occidental.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

