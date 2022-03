Acusado de balear al exbeisbolista dominicano David Ortiz niega su culpa

https://mundo.sputniknews.com/20220321/1123387607.html

"Si alguien quiere hacer un acto como este y viven en el mismo edificio, lo más práctico era hacer el acto cuando David Ortiz salía del apartamento, seguirlo y entonces hacerlo en privado en vez de hacer un acto público, si esta fuera una disputa entre César y David. No había necesidad de hacerlo en un área concurrida en Santo Domingo", opinó el letrado en declaraciones exclusivas a Listín Diario.El 19 junio de 2019 el expelotero que en 2022 sería elegido al Salón de la Fama de las Grandes Ligas estadounidenses fue baleado en el Dial Bar and Lounge, de Santo Domingo Este, propiedad de Peralta, quien se encuentra recluido en un centro penitenciario de Florida (Estados Unidos, sureste).El caso retomó actualidad luego que el 19 de marzo el diario The Boston Globe revelara en un extenso reportaje que el atentado fue planeado por el narcotraficante el Abusador Peralta.Ortiz había encargado una investigación privada a Ed Davis —excomisionado de la Policía de Boston— y Ric Prado —ex alto oficial de la Agencia Central de Inteligencia, CIA—, cuyos resultados se contradicen con la del Ministerio Público dominicano.La pesquisa argumentó la probabilidad de que el motivo del narcotraficante para ordenar dispararle al expelotero de Grandes Ligas fuera una acumulación de desprecios y celos percibidos.Davis abundó que Peralta, a quien calificó de "poderoso y políticamente conectado", llegó a sentirse irrespetado por Ortiz, lo cual lo llevó a poner una recompensa por su cabeza, seleccionando para tales fines un escuadrón de sicarios que trató de matarlo en el atentado.Big Papi Ortiz jugó 20 temporadas en el más alto nivel del béisbol, Las Grandes Ligas de Estados Unidos, integró en 10 ocasiones el Equipo Todos Estrellas y forma parte del grupo de 30 bateadores con más de 500 jonrones en los 118 años de ese circuito.Fue elegido para el Salón de la Fama del Béisbol en su primer año de postulación, en 2022, tras retirarse en 2016.

