Bolsonaro critica decisión de justicia brasileña de bloquear uso de Telegram

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente Jair Bolsonaro criticó la decisión del juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes de bloquear el uso de la... 19.03.2022, Sputnik Mundo

En tanto, el creador de la aplicacion, Pavel Durov, dijo que la falta de cooperación se debió un problema interno."Parece que tuvimos un problema con los correos electrónicos entre nuestras direcciones corporativas de telegram.org y el Tribunal Supremo. Como resultado de esta falta de comunicación, el Tribunal decidió prohibir Telegram por no responder. En nombre de nuestro equipo, pido disculpas al Tribunal Supremo por nuestra negligencia. Definitivamente podríamos haber hecho un mejor trabajo", escribió el empresario ruso, quien creó la aplicación con su hermano Nikolái Durov, según medios.De Moraes determinó este viernes que las plataformas digitales y proveedores de Internet bloqueen el uso de la aplicación de mensajería Telegram en todo el país.El juez atendió a una petición de la Policía Federal, que apuntó al Supremo que Telegram es "notablemente conocido por su postura de no cooperar con las autoridades judiciales y policiales de diversos países, incluso colocando esa actitud de no colaboración como una ventaja en comparación a otras aplicaciones de comunicación, lo que hace que sea un terreno libre para la proliferación de diversos contenidos, incluso con repercusión en el área criminal".La orden para bloquear Telegram en Brasil aún no se ha ejecutado, de momento las empresas de Internet están siendo notificadas por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).El juez estableció que quien no obedezca la decisión de bloquear Telegram se enfrentará a una multa diaria de 100.000 reales (20.000 dólares).En su decisión, el juez recordó que la Policía Federal intentó contactar con Telegram en varias ocasiones para entregar órdenes judiciales, solicitar el bloqueo de perfiles concretos y otras diligencias y en ningún momento obtuvo respuesta."En todas las ocasiones Telegram dejó de atender el comando judicial, en total desprecio a la Justicia brasileña", criticó.Desde hace meses el TSE viene manteniendo reuniones con otras plataformas (Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter, Instagram, etc) para evitar la difusión de "fake news" y desinformación durante la campaña, pero Telegram no respondió a las peticiones de la Justicia brasileña.La empresa no tiene representación legal en Brasil, y este es uno de los argumentos defendidos desde el poder legislativo para impedir su uso en el país.En Brasil, Telegram es una de las plataformas predilectas del presidente y su entorno, así como de las redes de la ultraderecha en general.

