La Justicia de Brasil bloquea el uso de Telegram en todo el país

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil Alexandre de Moraes determinó que las plataformas digitales y proveedores de Internet... 18.03.2022, Sputnik Mundo

El juez atendió a una petición de la Policía Federal, que apuntó al Supremo que Telegram es "notablemente conocido por su postura de no cooperar con las autoridades judiciales y policiales de diversos países, incluso colocando esa actitud de no colaboración como una ventaja en comparación a otras aplicaciones de comunicación, lo que hace que sea un terreno libre para la proliferación de diversos contenidos, incluso con repercusión en el área criminal", según avanzó el portal G1.La orden para bloquear Telegram en Brasil aún no se ha ejecutado, de momento las empresas de Internet están siendo notificadas por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).

