AMLO suena en el Senado de México... ¡imitando a un borrego! | Video

La senadora panista Lilly Téllez reprodujo un audio en el que supuestamente el presidente Andrés Manuel López Obrador imita los sonidos de un borrego. 17.03.2022, Sputnik Mundo

El 10 de marzo, el mandatario mexicano llamó "borregos" a los eurodiputados que votaron a favor de la resolución que condena a México por la violencia que vive su gremio periodístico. Sus quejas, sin embargo, no se quedaron en la polémica carta que envió al Parlamento Europeo. Al siguiente día, durante su conferencia matutina, el presidente arremetió en contra de los legisladores europeos, quienes, dijo, sólo siguieron como rebaño las ideas de los bloques conservadores de este país latinoamericano. La situación levantó olas de críticas en contra de López Obrador por su supuesta falta de diplomacia y educación para responder ante una instancia internacional. Por ello, la senadora opositora Lilly Téllez aprovechó para realizar una intervención atípica en el Senado mexicano.El 16 de marzo, mientras se discutía el decreto por el que se interpreta el alcance de la propaganda gubernamental en México, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) pidió la palabra, pero no dijo nada. Sólo tomó su celular y reprodujo el sonido de un borrego. Ante la sorpresa de toda la Cámara alta y la irritación de algunos senadores de Morena —el partido del presidente López Obrador—, la también experiodista mexicana se limitó a sonreír y sentarse en su escaño. Su participación duró alrededor de 15 segundos hasta que el vicepresidente del Senado de la República, José Narro Céspedes, de Morena, cuestionó a Lilly Téllez y le preguntó si "algo que comentar". Horas después, en sus redes sociales, la senadora del PAN aclaró que el sonido animal que había reproducido en la sesión legislativa correspondía al mismo que había hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus conferencias matutinas de prensa de 2021. "¡Es un honor, berrear con Obrador!", escribió, en una clara alusión irónica a las porras que recibe el mandatario federal de sus seguidores y de los políticos de su partido. Cuando terminó la reproducción del audio de la oveja, Téllez volvió a pedir la palabra, pero no le fue concedida ante el enojo de los senadores morenistas. Minutos antes, la panista había pedido a la Mesa Directiva del Senado ejercer su facultad para llamar a comparecer ante el pleno de este cuerpo legislativo al fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, quien es acusado de ejercer presión sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para resolver a su favor un caso familiar.

