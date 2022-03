https://mundo.sputniknews.com/20220315/se-la-pelan-al-norte-perros-la-visceral-respuesta-de-chumel-torres-al-gobierno-de-amlo--video-1123117697.html

"Se la pelan al norte, perros": la visceral respuesta de Chumel Torres al Gobierno de AMLO | Video

"Se la pelan al norte, perros": la visceral respuesta de Chumel Torres al Gobierno de AMLO | Video

El presentador e 'influencer' mexicano Chumel Torres aseguró que en México no existe libertad de expresión luego de que se revelara que la Fiscalía General de... 15.03.2022, Sputnik Mundo

En un video difundido en sus redes sociales, el conductor del programa El Pulso de la República y abierto opositor al Gobierno de López Obrador lanzó una advertencia a las autoridades que abrieron una carpeta en su contra. "El Pulso no soy yo, somos yo y mis compas. Entre todos hacemos esto que amamos y nos da de comer y de beber. El Pulso no tiene una sola cabeza, no soy yo. Este Pulso es una hidra y, si le cortas la cabeza, le crecen siete más, hijos de su pinche madre. Y de verdad no estoy ni triste ni preocupado", aseguró Chumel Torres.El youtuber enarboló su origen norteño —es originario de Chihuahua— y dijo advirtió a la Fiscalía: "Por mi sangre les prometo que yo sé volar, cabrones. Déjense venir". Un día antes de estas declaraciones, el 14 de marzo, las autoridades federales informaron que abrieron una carpeta de investigación en contra de Chumel Torres tras la denuncia interpuesta por la senadora de Morena, Bertha Caraveo, a quien el influencer llamó "tarada", "estúpida" y "arrastrada". De acuerdo con un documento emitido por la Fiscalía General de México (FGR), Torres será investigado por el delito de apología del delito o de algún vicio, previsto y sancionado en el artículo 208 del Código Penal Federal.

