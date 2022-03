https://mundo.sputniknews.com/20220317/acercamiento-a-venezuela-el-costo-para-biden-de-tener-una-gasolina-en-el-cielo-es-significativo-1123247781.html

Acercamiento a Venezuela: "El costo para Biden de tener una gasolina en el cielo es significativo"

Acercamiento a Venezuela: "El costo para Biden de tener una gasolina en el cielo es significativo"

CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Estados Unidos puede buscar compensar con el crudo venezolano la salida de Rusia del mercado por las sanciones impuestas a... 17.03.2022

"La colocación de petróleo venezolano en el mercado va justo para compensar la salida rusa y las licencias a las empresas privadas, cambia la relación actual donde Nicolás Maduro [presidente de Venezuela] controla el 100% de la exportación, y el cobro de esas empresas que obviamente cambiarían con las licencias", indicó León, también profesor de Economía Industrial y Análisis de Entorno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).Previo a la crisis en Ucrania, negociar con Maduro estaba condicionado a la reacción de la comunidad latina que reside en el estado de La Florida (sureste).Y actualmente, aunque el acercamiento a Maduro provoca críticas hacia el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, un mercado de gasolina en alza es muy peligroso en términos de costos políticos, explicó el analista.Por ello, en el contexto actual pesa más para el Gobierno de Estados Unidos no hacer nada para frenar el aumento de gasolina, que es un tema de interés nacional, agregó.Biden "no puede darse el lujo de no hacer nada, claro él podría decir bueno no toco a Venezuela, pero es que el problema no es Venezuela, es Irán, es Irak, es Arabia Saudí, es Rusia, o sea en todos lados donde hay petróleo relevante, hay problemas y están sancionados", dijo.Tanto para la Casa Blanca, como para Miraflores (sede del Gobierno venezolano) aumentó el interés de negociación ante el desequilibrio que generó la sanción impuesta por Estados Unidos a Rusia.Venezuela no puede dar petróleo de inmediato, afirmó León, pero tiene crudo pesado que puede reorientar al mercado del Golfo, a las refinerías que hoy usan precisamente hidrocarburo ruso."Luego tienes un segundo elemento que es el mediano plazo, nadie espera que este conflicto termine en un año, o sea este es un tema que tú tienes que planificar en el tiempo y esa planificación lo que me está diciendo es que tú tienes que pensar en una estrategia en la que Venezuela pueda regresar al mercado", opinó. Interés de VenezuelaEl Gobierno venezolano también tiene un interés mayor que antes, en primer lugar de renegociar su reconocimiento ante Estados Unidos y luego de abrirse al mercado, teniendo en cuenta que el petróleo ruso, que está sancionado, irá al mismo público al que está yendo el venezolano, afirmó León.Estados Unidos y Reino Unido impusieron un embargo al petróleo ruso por el conflicto con Ucrania, lo que significa que tres millones de barriles de crudo por día podrían quedar fuera del mercado petrolero.Varios países de Occidente han aplicado sanciones a Rusia luego de que el presidente Putin anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

