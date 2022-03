Psiquiatra: "Occidente quiere convertir al mundo en un manicomio"

"Me doy cuenta de que los europeos tienen un sentimiento antirruso que no es de hoy, sino que viene de muchos años. Antes decían que no querían a Rusia porque era comunista, pero no era ese el problema, porque hoy Rusia dejó de ser comunista, pasó a ser un país que adoptó el sistema capitalista, que intercambia con el mundo entero, y sin embargo, la siguen atacando, o sea, el problema es otro: el problema es que quieren destruir a Rusia, partirla en mil pedazos como lo hicieron con otros países, por ejemplo, con Yugoslavia", enfatizó.