Lula admite que teme sufrir un atentado antes de las elecciones

Lula, quien lanzará oficialmente su candidatura a la presidencia el próximo mes de abril, anunció que pretende hacer una campaña convencional, con actos multitudinarios en espacios públicos."Voy a hacer la campaña que sé hacer, haré campaña en la calle, hablaré con la gente, para vender las propuestas para el país", afirmó, y añadió: "No quiero rebajarme al nivel de Bolsonaro, no voy a hacer la fábrica de "fake news", que él haga el juego rastrero que quiera", aseguró.Lula respondió en estos términos al ser interpelado por un comentario hecho recientemente por el exjuez del Tribunal Supremo Federal Joaquim Barbosa, que afirmó que tanto Lula como Sérgio Moro deben estar atentos porque sus vidas corren peligro.El mes pasado, Lula se mudó de la ciudad de Sao Bernardo do Campo (estado de Sao Paulo) al Sao Paulo capital, después de la presión de amigos, asesores y líderes del partido que querían que trasladara su domicilio a un lugar más protegido.

