"Los países han salido de las crisis rompiendo con el organismo, generando políticas de protección", sostuvo Decio Machado.

Los programas del FMI "nunca fueron eficientes en la historia del sur global" En diálogo con Contante y Sonante, Decio Machado, analista y sociólogo español radicado en Ecuador, analizó la presencia del Fondo Monetario Internacional en la historia de América Latina. "Los países han salido de las crisis rompiendo con el organismo, generando políticas de protección", sostuvo.

La presencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la región no es nueva, pero en los últimos tiempos el nombre del organismo multilateral de crédito adquirió relevancia por el impacto que ha tenido en algunos países.En Argentina, el acuerdo al que llegó el Gobierno de Alberto Fernández con Fondo ya tiene la sanción de la Cámara de Representantes y en el Senado comenzó la discusión.El Gobierno apunta a un trámite rápido para poder sancionar este jueves 17 en la Cámara Alta este proyecto y así comenzar a saldar la deuda de 45.000 millones de dólares adquirida por la gestión del expresidente Mauricio Macri en 2018.En Ecuador, el organismo también está presente y acaba de concluir su visita de revisión del programa que se está aplicando en la nación sudamericana.Entrevistado en Contante y Sonante, Decio Machado, analista y sociólogo español radicado en Ecuador, se refirió al impacto negativo y la falta de eficacia que en la historia han tenido los planes del FMI en América Latina.El entrevistado también enfatizó en las consecuencias negativas que tendrá para Ecuador seguir aplicando los lineamientos que propone el FMI. "El presidente Guillermo Lasso mostró que desarrolla una política de continuidad con la anterior administración a través de un agresivo endeudamiento", sostuvo.De acuerdo con Machado, "Ecuador vive una situación cada vez mayor de endeudamiento en un país que entre 2018 y 2022 ha recibido cerca de 20.000 millones de dólares en créditos”, con un PBI de casi 100 mil millones. “Imagínense el tiempo que le va a costar devolver el nivel de deuda que está soportando gracias a las gestiones de gobiernos de corte neoliberal".Machado se refirió además al énfasis en el rol de China y su pragmatismo político, a la hora de buscar alternativas de financiamiento al FMI en América Latina."China tiene una política muy pragmática y no discrimina ni ideologías ni lógicas de partidos, con lo cual la afinidad no pesa a la hora de negociar”, sentenció.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

