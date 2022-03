https://mundo.sputniknews.com/20220314/argentina-el-acuerdo-con-el-fmi-no-soluciona-los-problemas-de-fondo-1123092843.html

Argentina: "el acuerdo con el FMI no soluciona los problemas de fondo"

El viernes 11 la Cámara de Diputados argentina aprobó el acuerdo por un nuevo crédito que permita abonar la deuda de 45. 000 millones de dólares pendiente desde 2018. Ahora la aprobación final se discute en el Senado.

En este mes de marzo Argentina debe pagar al Fondo Monetario Internacional 2.873 millones de dólares correspondientes al préstamo que obtuvo la administración del ex presidente Mauricio Macri en 2018.El país sudamericano no cuenta con los fondos para hacer frente a los vencimientos por lo que luego, de dos años de negociaciones, en enero acordó con el organismo refinanciar esa deuda.Pero el memorándum de entendimiento debe ser ratificado en el Congreso y desde este lunes 14 se discute en el Senado, tras obtener la media sanción en Diputados.“Lo más probable es que el Senado ratifique, pero esto con una buena cantidad de votos, o por lo menos de adhesiones, de parte del principal bloque de la oposición”, dijo a Contante y Sonante el economista argentino Marcelo Elizondo.Es que si bien todos “están de acuerdo en que el país no puede entrar en recesión de pagos”, el acuerdo es rechazado incluso desde sectores de la coalición gobernante, Frente de Todos.“El oficialismo está dividido, lo que supone una fractura en términos programáticos o doctrinarios en el gobierno”.La refinanciación implica la emisión por parte del FMI de un nuevo crédito con el cual se irán pagando las obligaciones. Como contraparte el país deberá reducir su déficit fiscal, acumular reservas, reducir subsidios, entre otras medidas.Pero, a criterio del analista, “el nuevo acuerdo no resuelve los problemas estructurales del país” relativos al presupuesto “sobreexpandido” y la falta de inversión y exportación, entre otros.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

