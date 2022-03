https://mundo.sputniknews.com/20220316/adios-al-paro-vuelve-el-beisbol-de-grandes-ligas-1123145233.html

Adiós al paro, vuelve el béisbol de Grandes Ligas

SAN SALVADOR (Sputnik) — Los equipos trabajan a toda velocidad para comenzar la temporada de las Grandes Ligas de béisbol en Estados Unidos, tras llegar "in...

La buena nueva sorprendió en El Salvador a una leyenda viva del béisbol, el panameño Mariano Rivera, el lanzador con más juegos salvados en la historia de las Mayores (652) y el único exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown con el voto unánime del comité de veteranos y cronistas deportivos."Gracias a Dios se llegó a un acuerdo y va a haber beisbol: cuando hay una huelga el único que sufre es el fanático, y no queremos eso", comentó Rivera durante un encuentro con periodistas en la Fundación Educando a un Salvadoreño (FESA), previo a las clínicas que impartió en este país.Rivera conoce bien lo que estaba en juego: estando en el sistema de Ligas Menores sobrevino la terrible huelga de 1994 en la llamada Gran Carpa, que tuvo que suspender toda su temporada regular y, por supuesto, la Serie Mundial que definiría al campeón aquel año.A una pregunta de la Agencia Sputnik, Rivera insistió en que cierres patronales y huelgas, el que más sufre es el aficionado.El temido paroEl pasado 10 de marzo, Major League Baseball (MLB) y su Asociación de Jugadores pusieron fin a casi 100 días de paro, al ponerse de acuerdo respecto a un convenio laboral colectivo que despejara el camino para el inicio de la campaña, el próximo 7 de abril.Gracias a este acuerdo, la pretemporada echó a andar, con bastante retraso, pero con el incentivo de que serán disputados los 162 partidos, y que las cuatro series canceladas serán reprogramadas.Las partes pactaron un alza gradual en el salario mínimo, un nuevo fondo de bonos para premiar a los mejores prospectos, la adición del bateador designado en la Liga Nacional, más un nuevo sistema de lotería y un formato expandido de playoffs con 12 equipos.La bomba había explotado en diciembre pasado, cuando expiró el contrato laboral vigente: ante el rechazo sindical a la nueva propuesta de la patronal, la MLB decretó el paro para prevenir, alegaron, una huelga como la de 1994.Al final, este fue el segundo paro laboral más largo en la centenaria historia de la MLB, y las franquicias intentan ahora recuperar el tiempo perdido, apurando el fichaje de agentes libres, negociando canjes y armando equipos lo más competitivos posible para luchar por llegar al Clásico de Otoño (Serie Mundial).EvoluciónAmén de la alegría del regreso, los puristas del béisbol miran con escepticismo ciertos experimentos en un deporte poco dado a los cambios. En definitiva, si funciona… ¿por qué cambiarlo?El problema es que ya no funciona como solía. Incluso en países donde el béisbol solía tener casi rango de religión, como Cuba, el fútbol desplaza al otrora pasatiempo nacional en la preferencia popular, y el desinterés de la mayoría de los países en este deporte ya lo desterró una vez de los Juegos Olímpicos.Por eso los sesudos del béisbol llevan tiempo buscando variantes para hacerlo más atractivo, dinámico, sexy para países y culturas con lo ven como algo lento, inescrutable y, a veces, francamente aburrido.En esta perenne innovación, la MLB anunció recién dos reglas experimentales que aplicará este año en la Liga del Atlántico (ALPB), suerte de laboratorio de cambios para las Mayores, donde antaño se probó el sistema automatizado de bolas y strikes.Se trata ahora de las reglas del Doble Gancho, que permitirá a un equipo conservar a su bateador designado si el pitcher abridor completa al menos cinco "innings", y del Pitcheo Caído, que acredita con un hit al bateador que llegue a primera base si el cátcher deja escapar el lanzamiento.La idea es que los lanzadores intenten completar más juegos y que receptores y bateadores se aviven, algo que de entrada chocará a aquellos que, hablando de béisbol, son más papistas que el Papa, sin darse cuenta de que la vida es cambio. Y el que no se adapta, perece…

