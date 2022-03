"Me traicionaron": la confesión de Peña Nieto a AMLO

"No voy a olvidar cuando me entrevisté con el presidente Peña, siendo él todavía presidente constitucional y yo presidente electo. Y en la plática me dice: 'me traicionaron'. ¿Y quiénes fueron [los traidores]? Eso no tengo por qué [revelarlo], investíguenlo ustedes que son mirones profesionales", aseguró el presidente de México.