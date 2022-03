https://mundo.sputniknews.com/20220315/por-que-el-alcohol-puede-reducir-tu-cerebro-o-la-cabeza-nos-advierte-que-tenemos-hambre--1123137758.html

¿Por qué el alcohol puede reducir tu cerebro, o la cabeza nos advierte que tenemos hambre?

¿Por qué el alcohol puede reducir tu cerebro, o la cabeza nos advierte que tenemos hambre?

Cada año, científicos de todo el mundo trabajan en difundir la importancia de la neurociencias para la vida cotidiana. Entender por qué gruñe el estómago cuando tenemos hambre es una forma de acercar el trabajo científico a la población.

2022-03-15T22:10+0000

2022-03-15T22:10+0000

2022-03-15T22:10+0000

big bang

sociedad

💗 salud

méxico

hambre

alimentos saludables

alcohol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1123138146_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_a242a1f371d42cb180e364fdea484629.jpg

¿Por qué el alcohol puede reducir tu cerebro, o la cabeza nos advierte que tenemos hambre? Cada año, científicos de todo el mundo trabajan en difundir la importancia de la neurociencias para la vida cotidiana. Entender por qué gruñe el estómago cuando tenemos hambre es una forma de acercar el trabajo científico a la población.

El consumo de alcohol afecta a la sociedad a nivel mundial. Este problema, sostenido en el tiempo, puede generar diferentes afecciones en el organismo. Uno de los últimos hallazgos indican que podría reducir la masa encefálica.La bióloga Bertha López, integrante de Alcohólicos Anónimos México, explicó a Big Bang que también se registran daños en otras áreas del cerebro como en el hipocampo, que ayuda a guardar recuerdos de memoria a corto y largo plazo.Desde 1996 se celebra en marzo la Semana Mundial del Cerebro. La iniciativa de la organización Dana Alliance for Brain Initiatives tiene el objetivo de difundir el trabajo que realizan las neurociencias y la importancia que tiene esta disciplina en nuestras vidas.México será uno de los países que se suma a la conmemoración. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) realizará una serie de actividades virtuales a través de YouTube. Allí se abordará este y otros temas vinculados al cerebro y su función en el desarrollo de nuestra vida.Entender por qué nos da hambre. Algo que parece tan simple y cotidiano pero implica una cantidad de procesos en el organismo. El mexicano Jorge Tapia se dedicó a investigar este fenómeno. El doctor en Ciencias Químicas Biológicas del Cinvestav, se especializó en el área de programación metabólica. Esta determina cómo respondemos a los estímulos ambientales, particularmente alimenticios, y cómo esto engloba todo el organismo.Tapia explicó la diferencia entre el hambre y el apetito, que último implica comer por placer y no por necesidad, como ocurre en el primer caso.Por nuestros orígenes como seres humanos, tenemos la tendencia a comer alimentos con más calorías. "Si nos ponen una ensalada y una hamburguesa, elegimos la segunda porque estamos programados para consumir más calorías", explicó Tapia, a modo de ejemplo.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, 💗 salud, méxico, hambre, alimentos saludables, alcohol, аудио