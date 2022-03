https://mundo.sputniknews.com/20220315/paginas-de-internet-estatales-caen-en-gran-ataque-cibernetico-en-israel-1123138783.html

Páginas de internet estatales caen en gran ataque cibernético en Israel

TEL AVIV (Sputnik) — Una fuente de Defensa israelí informó que varias páginas de internet estatales dejaron de funcionar en el aparente mayor ciberataque... 15.03.2022, Sputnik Mundo

Según la Autoridad cibernética nacional el ataque fue un DDos —denegación de servicio digital— que bloqueó el acceso a sitios del gobierno durante horas.Se vieron afectadas las páginas del Ministerio del Interior, Justicia, Servicios Sociales y el de la Oficina del primer ministro.El ex alto funcionario de la autoridad cibernética, Rafael Franko y fundador de la empresa de ciberseguridad Code Blue, dijo que Sombra Negra, que se dice que está afiliado a Irán, estuvo detrás de los ciberataques durante el fin de semana, potencialmente en represalia por otros eventos relacionados con el conflicto irano-israelí en curso, informó el diario The Times of Israel.El ciberataque se produce luego que, según los medios iraníes, la agencia de seguridad israelí en el exterior, el Mosad, supuestamente intentara atacar el sitio clave de enriquecimiento nuclear Fordow de la República Islámica de Irán, el segundo sitio más importante en términos de volumen de centrifugadoras para enriquecer uranio.Algunos observadores especularon que esto era parte de las represalias iraníes por el presunto intento de sabotaje de Fordow.Según fuentes extranjeras, el Mosad golpeó con éxito tres sitios nucleares iraníes entre julio de 2020 y junio de 2021 y posiblemente otros sitios relacionados con la energía nuclear, incluso en septiembre de 2021.

